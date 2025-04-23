В Україні розпочався "погодний апокаліпсис": град б’є розсаду, а вулиці затоплює водою (відео)

В Україні найближчими днями різко зіпсується погода

В Україні потепліло, а з підвищенням температур розпочався сезон дивних погодних умов. Не встигли на Рівненщині поскаржитися на пиловий вихор, як дивацтва почалися у Запорізькій, Закарпатській та Львівській областях.

За даними "Труха Запоріжжя", у Бородинському мікрорайоні Запоріжжя здійнявся сильний вітер. Через нього піднялася висока стіна пилу, яка місцями виявилася навіть вищою за житлові багатоповерхівки.

Зазначається, що в районі також фіксується дуже сильний вітер, а тому місцевих жителів закликали бути обережними та закрити вікна.

Негода тим часом застигла зненацька Ужгород. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що опадів там виявилося більше, ніж витримало місто, а тому деякі вулиці затопило.

"Найбільше підтопило вулиці Кошицьку та Підградську — там вода досягла рівня тротуарів, автомобілі пливуть, а пішоходи пересуваються по коліно у воді", — написав він.

Негода не оминула й Львівщину. За даними "Труха Львів" у селищі Красне випав град розміром із горошину. Місцеві мешканці побоюються, що він поб’є розсаду.

Варто зазначити, що синоптики попереджали про щось подібне у своїх щоденних прогнозах. На 23 та 24 квітня дощі з грозами очікуються на заході та південному сході України, пізніше вони поширяться на решту країни.

Як повідомлялося раніше, синоптики чекають, що в Україні незабаром стане набагато прохолодніше. І причиною стануть ті самі, згадані вище, дощі.