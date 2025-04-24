Киевлянам приготовиться к грозе: в столице резко изменилась погода

Максимальная вероятность дождя – 8%.

Киевляне уже постепенно привыкают к погодным "проделкам". Так, 24 апреля в столице образуется серое небо, и хотя выглядит это так, что вот-вот начнется дождь, совершенно непонятно, будет ли он.

Как сообщает "Телеграф", в соцсетях публикуют фото "тревожного" неба — над городом стремительно надвигаются густые облака, и все выглядит так, будто вот-вот начнется дождь.

На это обратила внимание и синоптик Наталья Диденко, которая в своем посте предостерегла : "Киевляне, если что, может быть гроза!".

Она также показала карту Украины с возможными осадками. Согласно фотографиям, в столице возможен дождь.

По данным сайта прогноза, 24 апреля в Киеве сохраняется теплая весенняя погода: температура днем составляет 26 градусов выше нуля, а ближе к ночи снизится до +19. Ветер в городе — умеренный, до 3 м/с, а давление остается стабильным — 742–744 мм рт. ст. Влажность воздуха будет изменяться от 27 до 52%.

По прогнозам синоптиков, днем осадков не прогнозируется, а максимальная вероятность дождя – 8%. Вечер также обещает быть ясным.

В то же время вблизи Борисполя Киевской области заметили смерч. "Погода не перестает удивлять ни дня", — прокомментировали украинцы.

Напомним, что пока в Ровенской области только что жаловались на пылевой вихрь, необычные явления уже начались в Запорожской, Закарпатской и Львовской областях. Очень сильные ветры, град и ливни застали украинские территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце апреля в стране ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики обещают не только дожди и грозы, но серьезные заморозки.