Її майже ніхто не бачив. Як легендарну річку Либідь "поховали" в бетоні в Києві (фото і карти)

З 17 кілометрів річки лише 380 метрів залишились у природному річищі

Київ має чимало річок та водойм, проте деякі з них вже давно втратили свою велич. Це ж стосується і річки Либідь, правої притоки Дніпра.

"Телеграф" розповість історію цієї річки і покаже, як вона виглядає зараз. Зауважимо, що історики й досі не знають точного походження назви, адже офіційного підтвердження найменування річки на честь однієї з засновниць Києва немає.

Історія річки Либідь

Ця річка вперше згадується у літописах ще в 968 році. Вона існувала за часів Стародавнього Києва і була однією з найвідоміших в Україні. Дехто стверджує, що її назва походить від імені сестри засновників Києва Кия, Щека і Хорива. А дехто вважає, що ім'я Либідь та назва річки не пов'язані.

За даними літописів, ще до розбудови міста, у річці водились великі карасі та інша риба, проте потім річку спіткала біда. Лихо почалось з другої 19 століття, коли місто активно розбудовувалось, а стічні води потрапляли у Либідь. Однак до цього вода вважалась на стільки хорошою, що її постачали для столичного Володимирського кадетського корпусу (нині це Міністерство Оборони України).

Річка Либідь

Коли у басейн річки Либідь почали потрапляти стічні води з Києва, її якість значно погіршилась. Цьому сприяло і те, що над річкою проклали залізницю. Також до басейну річки відносилося кілька ставків, які теж змінилися.

Згодом у 1907 році в Києві був спалах холери, а в 1909 році в експлуатацію ввели каналізаційний колектор в частині річкової долини. Таким чином намагались унеможливити поширення небезпечних хвороб та покращити санітарні умови. Проте вже у 1918 очисні споруди, які збудували в районі Лисої гори зруйнувалися. Однак новий колектор побудували у 1939, а у 1965 році ще одну станцію з трубами.

Внаслідок цього раніше прекрасна річка Либідь стала "заручницею" бетону, її фактично сховали у бетонний короб. До цього її значна частина протікала на поверхні, а після будівництва у 1980-х Либідь стала частиною каналізації.

Річка Либідь

Річка Либідь зараз

Що правда деякі ділянки річки досі знаходять на поверхні, але її забруднення впадає в око. Так, у 2021 річка стала іржавою, а до цього пару разів — яскраво зеленою.

Річка Либідь іржава

Річка Либідь зелена

Як зараз виглядає річка Либідь

На сучасних фото видно, що річка і дійсно окутана бетоном, навіть там де протікає на поверхні. Вона прямує в бік Голосієва, уздовж залізничних колій, минає Байкове кладовище і перетинає бульвар Дружби Народів. Далі бетонне річище переходить в колектор, в якому захована більша частина річки. В Дніпро Либідь впадає в районі Південного моста, біля ТЕЦ-5.

Річка Либідь зараз

Річка Либідь на карті

Сьогодні довжина річки — майже 17 кілометрів, з яких лише 380 метрів знаходяться у своєму природному річищі, інша частина річки опущена в підземні та наземні бетонні колектори. Либідь має доволі сильну течію, тому практично не замерзає. На це також впливає злив теплих вод та наявність підземних ділянок.

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