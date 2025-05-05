Оренда у Києві дорожчає: скільки коштує однокімнатна квартира у травні

Попит на оренду житла значно зріс

У Києві знову зросли ціни на оренду житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

За даними сервісу ЛУН, середня вартість оренди в столиці у травні 2025 року сягнула 17 500 гривень на місяць. Ціни можуть варіюватися залежно від району, стану житла та наявності ремонту.

Зокрема, у центральних районах, таких як Печерськ та Шевченківський, оренда традиційно дорожча. тоді як у віддаленіших районах, наприклад, на Троєщині чи Борщагівці, можна знайти більш доступні варіанти.

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (33 500 гривень), Шевченківському (22 000 гривень) та Голосіївському (20 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (14 000 гривень), Святошинському (15 000 гривень) та Деснянському (9 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 27 800 гривень на місяць. За 2024 рік ціна на оренду "двушки" у столиці зросла на 33%.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру в Печерському (46 000 гривень), Шевченківському (31 000 гривень), Голосіївському (30 000 гривень) і Солом'янському (22 000 гривень) районах Києва.

Середні ціни на 2-кімнатне житло в Оболонському (20 000 гривень) та Дарницькому (19 000 гривень) районах столиці.

Найдоступніші для оренди квартири представлені у Святошинському (16 000 гривень), Дніпровському (16 000 гривень) та Деснянському (11 000 гривень) районах.

Ціна на 3-кімнатні квартири теж зросли. Найдорожче житло здається у Печерському (66 900 гривень), Шевченківському (52 300 гривень) та Голосіївському (41 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (27 000 гривень), Дарницькому (21 300 гривень), Святошинському (18 000 гривень), а також у Деснянському (14 000 гривень) районах.

За інформацією із сайту ЛУН у травні значно зріс попит на квартири. В середньому квартиру орендують за шість днів з моменту публікації оголошення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві здають будинок для вечірок з цікавим ремонтом. Кімнати нагадують фільми для дорослих.