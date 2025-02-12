На мосту Патона в Києві загорівся тролейбус: що відомо про інцидент (відео)

Рятувальники вже ліквідували пожежу

У середу, 12 лютого, на з'їзді з мосту Патона у Києві загорівся тролейбус. У громадського транспорту горить задня частина.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та інших учасників руху не постраждав.

За інформацією Київпастрансу, тролейбус був у справному стані. Зазначається, що перед виходом на маршрут транспорт пройшов необхідні регламентні роботи.

Наразі встановлюються причини загоряння.

Нагадуємо, з 12 лютого в Києві буде обмежено рух транспорту на вулиці Новокостянтинівській. Причина — плановий ремонт шляхопроводу.

Зазначається у повідомлені КМДА, що роботи проводитимуться поетапно, аби зберегти можливість руху на окремих відрізках.

Об'їзд вищевказаної ділянки відбуватиметься по вул. Вікентія Хвойки, Королівській та Миколи Кравченка. Капітальний ремонт планують провести по всій вулиці, але поступово.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві спалахнув чоловічий монастир. Цю інформацію підтвердила адміністрація міста. Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.