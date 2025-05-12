Блакитне озеро всього за 15 хвилин від Києва: як до нього доїхати

Відпочити з комфортом можна і безоплатно

Під Києвом багато місць, де можна відпочити влітку. Одним з таких є Блакитне озеро в селі Підгірці.

"Телеграф" розповідає, як дістатися до водойми та чи дорого там відпочити. Озеро всього за 15–20 хвилин їзди від Києва.

Блакитне озеро займає площу близько 28 гектарів, з максимальною глибиною до 8 метрів. Його вода прозора та прохолодна навіть у спекотні дні, а піщане дно забезпечує комфортний вхід у воду.

Пляжі на будь-який смак

Берегова лінія озера поділена на безплатну та платні зони.

Безплатна зона: чиста територія з піщаним пляжем, роздягальнями та місцями для відпочинку під сонцем або в тіні. У розпал сезону може бути людно, тому рекомендується брати з собою парасольки та інші засоби для комфортного відпочинку.

Безплатний пляж у Підгірцях

Платні пляжі пропонують шезлонги, парасольки, волейбольні майданчики, ресторани, бари та інші зручності. Вартість вхідного квитка залежить від дня тижня та обраних послуг.

На березі озера можна орендувати альтанку — 2000 гривень за день і у вартість входить мангал.

На березі Блакитного озера

Також поруч з озером розташовані готелі, які пропонують номери з видом на водойму, басейн, спа-центр та інші зручності для комфортного відпочинку.

Блакитне озеро

Як дістатися до озера

Автомобілем від станції метро "Видубичі" по Обухівській трасі до Підгірців їхати приблизно 15–20 хвилин.

Також можна доїхати до Блакитного озера громадським транспортом. Від метро "Видубичі" до зупинки "село Підгірці" їздять автобуси №789 та №309.

Парковка на території платна (100 грн/день у вихідні), але є можливість залишити автомобіль безплатно неподалік, хоча місця можуть бути обмежені.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві посмажити шашлик у травні. Не виїжджаючи з міста, можна чудово відпочити на природі.