Де в Києві посмажити шашлик у травні: найкращі зони для пікніків

Не виїжджаючи з міста, можна чудово відпочити на природі

У Києві існує понад 40 офіційно облаштованих зон для пікніків, де дозволено смажити шашлики. Ці місця обладнані альтанками, мангалами, столами, лавками та сміттєвими баками, а також часто мають додаткові зручності, такі як дитячі майданчики та прокат спорядження.

"Телеграф" розповідає, де можна відпочити на природі, не виїжджаючи за місто. Деякі з найпопулярніших локацій.

ВДНГ

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1

Тут є спеціально облаштовані BBQ-зони з альтанками та мангалами. Дрова можна придбати на місці, але вугілля та решітки слід брати з собою. Є можливість пограти у волейбол або бадмінтон.

Вартість оренди

До 15 осіб — 1500 грн

До 25 осіб — 2500 грн

До 40 осіб — 3000 грн

До 100 осіб — 7000 грн

Гідропарк

Адреса: острови на Дніпрі

Тут є декілька обладнаних зон для пікніків та барбекю, пляжі, спортивні майданчики та кафе. Парк є одним з найпопулярніших місць для відпочинку серед киян та гостей міста.

У Гідропарку доступні як безплатні саморобні столики й лавки, так і зручні барбекю-зони. Є можливість орендувати альтанки для компаній від 8 до 25 осіб або пікнік-зони, що вміщують до 45 людей. Усі альтанки оснащені дерев’яними столами, лавами та великими мангалами. На місці також можна купити дрова та вугілля.

Ціни на оренду альтанок потрібно уточнювати.

Позняки

Адреса: вулиця Затишна, 4Б

На Позняках, поруч з озером Прірва, облаштовано затишні дерев’яні альтанки, де можна посмажити шашлик, скупатися чи порибалити. Для святкувань із великою кількістю гостей доступна оренда всієї локації.

Вартість: від 1500 грн для 10 осіб та до 2000 грн для компанії до 20 людей.

Труханів острів

Адреса: зупинка парк Муромець, по вулиці Труханівська

Гриль-зона "Київ" на Трухановому острові — ідеальне місце для відпочинку на природі без потреби залишати місто. Тут можна влаштувати барбекю, порибалити, пограти з друзями у волейбол або просто розслабитися на свіжому повітрі.

Вартість оренди: 900 грн для компанії до 10 осіб, 1500 грн — до 20 осіб.

На Оболоні біля затоки Верблюд

На Оболоні, в районі Верблюжої затоки, облаштовано кілька зручних локацій для відпочинку на природі. Тут можна орендувати як бюджетні столики з наметами, так і комфортні альтанки з усіма зручностями — туалетами, умивальниками та навіть банею.

Гриль-зона "Причал"

Знаходиться у затоці Верблюд — простора територія з альтанками (до 60 осіб), лазнею, виходом до лісу та пляжу. Відпочивати тут можна цілий рік.

Вартість залежить від типу альтанки (відкрита, закрита, з банею).

База відпочинку "Поплавок"

Адреса: вул. Прирічна, 30а

Альтанки на 6–25 осіб. Ціни залежать від місткості та типу.

База "Смарагдова"

Адреса: вул. Прирічна, 37

Ціни — від 800 грн, місткість: 4–70 осіб

Парк Совки

Комплекс "Sovki Grill" знаходиться поблизу станцій метро Житомирська та Святошин. Тут нові альтанки, а також є зручності, такі як туалети та умивальники.

Для дітей облаштовано майданчик, а неподалік — батути, мотузковий парк і зона для лазертагу.

Вартість оренди альтанок потрібно уточнювати.

Зона відпочинку "Живописна"

Гриль-зона "Живописна" розташована біля Святошинських ставків, на 5-й просіці, поруч з озером "Верховина". Це місце поєднує комфортний відпочинок з розмаїттям активностей для всієї родини.

Для дітей тут не лише майданчик, а й аніматори, аквагрим і тематичні розваги. Доглянуті альтанки, чисті санвузли, сміттєві контейнери й облаштована зона для спортивних ігор забезпечують зручність.

Ціна оренди залежать від компанії. Вартість потрібно уточнювати.

Варто зазначити, що розведення вогню поза межами спеціально відведених зон заборонено та карається штрафами.Згідно зі ст. 77 КУпАП, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу від 1530 до 4590 грн для громадян.

Раніше "Телеграф" писав про 5 найкращих локацій для прогулянки на вихідних у Києві. Парки й сади для того, щоб відпочити й помилуватися природою.