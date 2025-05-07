Понівечені квартири та поранені діти: наслідки атаки в Святошинському районі Києва (фото)

Все могло б закінчитися ще трагічніше

У ніч 7 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Пошкодження зафіксували у чотирьох районах міста.

Кореспондент "Телеграфу" Ігор Тимофєєв побував на місці одного з ударів — у Святошинському районі столиці. Там безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку.

Внаслідок цього постраждали мешканці будинку, зокрема діти. Однак, за словами очевидців, все могло б закінчитися трагічніше.

Як зазначає наш кореспондент, приліт дрона стався на рівні восьмого поверху і влучило в проміжок між двома кухнями. Ймовірно, саме тому вдалося уникнути жертв.

На місці швидко розгорнули штаб допомоги. Приїхали комунальні служби, які займаються розчищенням території, обрізають пошкоджені дерева.

У постраждалих квартирах вже проводяться роботи — ймовірно, спільно комунальниками та самими мешканцями.

У дворі будинку діє невеликий штаб, де приймають заяви на отримання матеріальної допомоги. Люди подають документи.

Червоний Хрест роздає захисні плівки для затягування розбитих вікон. Також діє пункт, де можна перекусити, випити гарячого чаю чи води.

Попри все — ніхто не панікує. Люди тримаються, живуть своїм життям, передає журналіст.

Один із найемоційніших моментів — розповідь місцевої жительки, яка прокинулася від потужного вибуху.

"Я в цьому будинку з іншого боку живу. Це було десь о 5 ранку. Таке, знаєте, гуділо, страшне-страшне. А потім — зарево в будинку, оранжеве. Я виглянула з балкона — йшов дим. Звідки — не могла зрозуміти. Потім дочка подзвонила і сказала, що в мій будинок влучило. Таке страховище. Я вже відійшла трішечки, думаю — вийду гляну. Страшне-страшне. Що вам сказати? Я ще такого не бачила", — поділилася пані Наталія.

На місці влучання ворожого безпілотника побував мер Києва Віталій Кличко. Він нагадав, що всі, чиє житло постраждало внаслідок атаки РФ, можуть звернутись за фінансовою допомогою у розмірі 10 тисяч гривень.

Якщо ж помешкання непридатне для житла, місто виділить на оренду іншого — 40 тисяч гривень.

"40 тисяч компенсації для людини, якщо житло пошкоджене, воно не придатне до проживання. Ми даємо можливість переїхати у маневровий фонд, але якщо люди відмовляються (через прив'язаність до дитячого садочку чи місця роботи), то вони можуть отримати 40 тисяч гривень для оренди житла", — пояснив міський голова.

Нагадаємо, внаслідок атаки у Святошинському районі вогонь охопив чотири верхні поверхи 9-поверхового будинку. Опіки отримали троє дітей віком 8, 13 і 16 років, усіх госпіталізовано. Ще один підліток зазнав стресової реакції — йому надали допомогу на місці. Постраждали також чоловік і жінка.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок масованої атаки на Київ загинуло двоє людей, щонайменше восьмеро отримали травми. Фото наслідків російської атаки дивіться у фоторепортажі.