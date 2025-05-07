"Шахед" влучив у дитячу кімнату. Через атаку на Київ постраждав юний спортсмен та його сестричка

Діти отримали серйозні опіки

Російські війська атакували Київ вночі 7 травня. Ворожий дрон-камікадзе влучив у квартиру багатоповерхівки у Святошинському районі.

Деталі розповідає "Телеграф". У квартирі мешкала сім’я колишнього гравця молодіжної спортивної команди "Київські носороги", 13-річного Кості.

Разом із ним у момент вибуху в дитячій кімнаті перебувала його менша сестра. Дівчинці лише 8 років. Зараз вона вкрай тяжкому стані у лікарні. Лікарі борються за її життя.

Команда гравці у регбі. Фото КYIV RHINOS

Обидві дитини мають серйозні опіки. Батьки зазнали менших травм, оскільки основний удар припав саме на дитячу кімнату.

Вогонь знищив усе. Кімната, де ще вчора стояли ліжка, книжки, іграшки — вигоріла до цегли. Повністю знищена і кухня. Люди залишилися без даху над головою та речей.

Багатоповерхівка після прильоту. Фото "Телеграфу"

Квартира, в яку влучив дрон. Фото "Телеграфу"

Постраждала звичайна київська родина — сім’я доньки бібліотекарки столичного ліцею. У цей надзвичайно важкий час родина потребує як матеріальної, так і моральної підтримки.

Усіх небайдужих закликають, за можливості, долучитися до збору коштів на лікування, реабілітацію та для забезпечення найнеобхіднішими речами для життя.

Реквізити для допомоги:

Номер картки: 4149 4991 2269 5834

Одержувач: Лам Наталія Михайлівна

Нагадаємо, внаслідок атаки у Святошинському районі вогонь охопив чотири верхні поверхи 9-поверхового будинку. Опіки отримали троє дітей віком 8, 13 і 16 років, усіх госпіталізовано. Ще один підліток зазнав стресової реакції — йому надали допомогу на місці. Постраждали також чоловік і жінка.

Раніше "Телеграф" показав наслідки ворожої атаки на Київ 7 травня. На місці влучання "шахеда" розгорнули штаб допомоги.