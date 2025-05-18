Росія атакувала Київ і область всю ніч: є жертва, поранені та руйнування (фото)

Дрони атакують Київщину з півночі

У ніч проти 18 травня Росія атакувала дронами Київ та область. Внаслідок удару є руйнування, постраждалі та загибла. Після цього тривога продовжилася.

Про це повідомила місцева влада. За її даними, атака на регіон почалася приблизно опівночі. ППО працювало, зокрема, й у самій столиці.

Такі звуки чули місцеві мешканці:

Київ

Станом на 6 ранку зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БПЛА у Голосіївському районі столиці. Пошкоджено дах нежитлової будівлі. На щастя, обійшлося без пожежі та потерпілих. Тим часом, після цього атака продовжилася, ворожі дрони ще фіксували на околицях Києва.

Область

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранений чоловік 61 року, жінка 59 років та дитина 4 років. Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поряд пошкоджено вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Повітряна тривога продовжується.

За даними Повітряних сил, о 6:15 дрони фіксували на півдні Київської області. Курс – північ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі прогриміли вибухи під час переговорів Росії та України в Туреччині.