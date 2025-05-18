Россия атаковала Киев и область всю ночь: есть жертва, раненые и разрушения (фото)
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Дроны атакуют Киевщину с полночи
В ночь на 18 мая Россия атаковала дронами Киев и область. В результате удара есть разрушения, пострадавшие и погибшая. После этого тревога продолжилась.
Об этом сообщают местный власти. По их данным, атака на регион началась примерно в полночь. ПВО работало, в том числе, и в самой столице.
Такие звуки слышали местные жители:
Киев
По состоянию на 6 утра зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БПЛА в Голосеевском районе столицы. Повреждена крыша нежилого здания. К счастью, обошлось без пожара и потерпевших. Между тем, после этого атака продолжилась, вражеские дроны еще фиксировали в окрестностях Киева.
Область
В результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.
В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.
Воздушная тревога продолжается.
По данным Воздушных сил, в 6:15 дроны фиксировали на юге Киевской области. Курс — север.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре прогремели взрывы во время переговоров России и Украины в Турции.