Прямо сцена із бойовика. У Києві жінка стріляла у дворі багатоповерхівки (відео)

Хуліганка нібито не змогла потрапити в під'їзд

У Києві жінка відкрила стрілянину по дверях житлового під'їзду. Інцидент стався на вулиці Алматинській у Дніпровському районі міста.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, жінка нібито забуті ключі й не змогла потрапити до будинку.

Відео з камер спостереження потрапило у соцмережі й швидко розлетілося пабліками. На кадрах видно, як жінка стоїть під під'їздом і раптом дістає предмет, схожий на пістолет, стріляє.

Потім вона підіймає щось схоже на гільзу та йде з місця події.

Наразі невідомо точної причини такого хуліганства. Однак у мережі прокоментували цікавий інцидент. Звісно, без гумору не обійшлося.

Нагадуємо, що у київському метро помітили чоловіка з дуже дивною поведінкою. Він привернув до себе увагу не лише пасажирів вагона, а й тисячі користувачів у соцмережах. Чоловік складав руки у формі пістолета, ховався, озирався і пригинався — ніби стрілець, який намагається уникнути виявлення.

Його "спецоперація" не залишилася непоміченою. Спочатку люди насторожено поглядали на "бойового" пасажира. Дехто розгублено спостерігав за диваком, інші ж намагалися не звертати на нього уваги.

Одна з коментаторів жартуючи написала: "Мабуть, такий же і стріляв у Трампа".

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва "монашки" влаштували танці. Такі забави обурили українців.