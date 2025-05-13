"Монашки" влаштували танці у центрі Києва: забави обурили українців (відео)

У мережі назвали це ганьбою

На одній із парковок Києва перехожі стали свідками неочікуваного видовища. Група дівчат, переодягнених у костюми черниць, влаштувала танцювальний перформанс.

Відео опублікував місцевий телеграм-канал. Воно стрімко розлетілося соцмережами, викликавши хвилю коментарів.

На кадрах видно, як молоді жінки у темних вбраннях із білими комірами ритмічно танцюють під музику, привертаючи увагу водіїв і перехожих.

У мережі на цей раз обійшлося без жартів. Українці відреагували на таке відео з обуренням.

"Вони не знають з чим жартують, пізніше зрозуміють…" — написав, один з користувачів.

Інші читачі пабліку припустили, що у "монашок" дівич-вечір тому і в таких костюмах. А дехто взагалі охрестив дівчат ескортницями.

Нагадуємо, що у київському метро помітили чоловіка з дуже дивною поведінкою. Він привернув до себе увагу не лише пасажирів вагона, а й тисячі користувачів у соцмережах. Чоловік складав руки у формі пістолета, ховався, озирався і пригинався — ніби стрілець, який намагається уникнути виявлення.

Його "спецоперація" не залишилася непоміченою. Спочатку люди насторожено поглядали на "бойового" пасажира. Дехто розгублено спостерігав за диваком, інші ж намагалися не звертати на нього уваги.

Одна з коментаторів жартуючи написала: "Мабуть, такий же і стріляв у Трампа".

Раніше "Телеграф" писав, що українка показала смішне відео, що їй "подарували" на День матері. Як виявилося, такі "сюрпризи" чекали не на одну маму.