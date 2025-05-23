Прямо сцена из боевика. В Киеве женщина стреляла во дворе многоэтажки (видео)

Хулиганка якобы не смогла попасть в подъезд

В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям жилого подъезда. Инцидент произошел на улице Алматинской в Днепровском районе города.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, женщина якобы забыта ключами и не смогла попасть в дом.

Видео с камер наблюдения попало в соцсети и быстро разлетелось пабликами. На кадрах видно, как женщина стоит под подъездом и вдруг достает предмет, похожий на пистолет, стреляет.

Затем она поднимает что-то похожее на гильзу и уходит с места происшествия.

Пока неизвестно точная причина такого хулиганства. Однако в сети прокомментировали интересный инцидент. Конечно, без юмора не обошлось.

Напоминаем, что в киевском метро заметили мужчину с очень странным поведением. Он обратил на себя внимание не только пассажиров вагона, но и тысячи пользователей в соцсетях. Мужчина складывал руки в форме пистолета, прятался, оглядывался и пригибался — как стрелок, который пытается избежать обнаружения.

Его "спецоперация" не осталась незамеченной. Сначала люди настороженно поглядывали на "боевого" пассажира. Кто-то растерянно наблюдал за чудаком, другие же старались не обращать на него внимания.

Одна из комментаторов шутя написала: "Видимо, такой же и стрелял в Трампа".

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева "монашки" устроили танцы. Такие забавы возмутили украинцев.