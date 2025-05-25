Як Росія криваво "привітала" Київ з Днем міста: показові фото та відео

Люди бігли в укриття під вибухи

Друга ніч поспіль під ворожими ракетами та дронами. Київ зустрів річницю створення в укриттях та небезпеці. Росія "привітала" столицю України з 1543-річчям пожежами, травмованими містянами та чисельними уламками, розкиданими по всьому місту.

Під атакою були Голосіївський, Дніпровський, Шевченківський райони. Кілька житлових будинків отримали пошкодження та руйнування. Працівники екстрених служб працюють на місцях влучань та падінь уламків. Загалом відомо про 11 постраждалих, трьом з яких знадобилась госпіталізація.

Наслідки влучання в Києві

Будинок серйозно пошкоджений

В одному з районів безпілотник влучив просто поруч з укриттям. В нього встигли потрапити не всі. На відео видно, що людина з усіх сил намагається добігти до безпечного місця, чутно характерний звук "Шахеда" і вибух. Зауважте — на цьому та наступних відео чутно лайку.

У метро люди ховаються від повітряної небезпеки. Сотні людей з дітьми та тваринами сплять на підлозі метро, бо зранку потрібно працювати, вчитися, жити далі.

Російські дрони можуть і не вибухати, або залишатися небезпечними навіть після збиття чи прильоту. Окремо наголошують — не торкатися, або не спричинити вибух. Один з таких дронів залетів в гуртожиток до студентів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім столиці Росія атакувала і низку інших населених пунктів. Загиблі є на Житомирщині, Хмельниччині, Миколаєвщині.