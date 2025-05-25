Художник одним плакатом показав усі сумні реалії життя під час війни в Україні

Нікіті Тітову вдалося за мінімуму художніх засобів передати глибокий сенс

Художник та ілюстратор Нікіта Тітов зобразив нічні обстріли України в одній лаконічній роботі. На плакаті написано Night in Ukraine – Ніч в Україні.

Нову роботу художник опублікував на своїй сторінці у Facebook. Там мінімум мистецьких елементів, але багато смислів.

На чорному фоні бачимо білу руку людини, підняту вгору. Цим жестом людина чи то просить про допомогу, чи намагається закритися від ракет. Проміжки між пальцями зображені як чорні ракети, спрямовані зверху вниз – з неба на землю. Крила ракет наче розрізають пальці.

Хто такий Нікіта Тітов

Художник, ілюстратор та плакатист Нікіта Тітов народився і провів частину свого дитинства на батьківщині своєї матері в Естонії, а потім разом із родиною переїхав до Харкова. З початку повномасштабного вторгнення мешкає в Івано-Франківську.

Перший плакат "Країна народжується" зробив під час Майдану у грудні 2013 року, а його перша виставка плакатів, де експонувалося близько 20 робіт, майже рік була розміщена у київському театрі "Золоті ворота".

Велика персональна виставка "Шлях свободи. П’ять років України в плакатах Нікіти Тітова" відкрилася 18 грудня 2018 року в "Укрінформі". 23 роботи художника були розміщені на вікнах інформаційного агентства та всередині приміщення.

Раніше ми розповіли, де зараз відомий художник Іван Марчук, чиє ім’я стало символом українського мистецтва. Його картини продають на аукціонах за сотні тисяч доларів. Він пройшов через радянську цензуру, еміграцію та став історією не лише української, а й світової культури.