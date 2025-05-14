Росіяни звинувачували його в "диверсії" та відправляли за ґрати: Зеленський призначив нового посла в Туреччині

Україна з осені 2024 року не має голови представництва у Турецькій республіці

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял (або Джелялов) став послом України в Туреччині. Його призначення обговорювалося ще із зими минулого року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №305/2025 від 14 травня 2025 року. Текст указу розміщено на сайті Офісу президента.

"Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці", — йдеться у тексті указу.

Як відомо, Джелял з 2013 року був заступником глави Меджлісу, а до цього працював на кримському каналі "ATR". Після початку окупації Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемільову росіяни заборонили в'їжджати на територію півострова. Це зробило Джеляла найвищим представником Меджлісу у Криму та його фактичним лідером.

2021 року російські силовики затримали політика і кинули його за ґрати за звинуваченням в "диверсії". У червні 2024 року його разом з кількома іншими українцями повернули додому в рамках обміну.

Вже в грудні 2024 року Зеленський повідомив про кадрові перестановки в дипломатичному секторі України та повідомив, що Джелял стане послом у Туреччині. Його попередник Василь Боднар вирушив працювати послом до Польщі кількома місяцями раніше, тому посада представника України в Анкарі залишалася вакантною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка позиція Туреччини щодо війни в Україні та чому для Києва важлива підтримка Анкари.