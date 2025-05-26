Тато за все домовився? Що відомо про ймовірного наступника Путіна Патрушева

"Пройшов" шлях від працівника банку до міністра за кілька років

Одним з наступників очільника Росії Володимира Путіна називають Дмитра Патрушева. Він деякий час очолював міністерство сільського господарства РФ та має звання офіцера ФСБ.

"Телеграф" розповість, що відомо про ймовірного наступника Путіна, який обіймає посаду заступника голови уряду РФ. Зауважимо, що його батько Микола Патрушев з 2008 по 2024 роки був секретарем Ради безпеки РФ.

Що відомо про Патрушева

Він народився 13 жовтня 1977 року у Санкт-Петербурзі. Його батько доволі відома людина в Росії, адже він був співробітником управління Комітету державної безпеки СРСР з Ленінградської області, а з 1999 обіймав посаду директора ФСБ Росії. У 2008 став секретарем Ради безпеки РФ.

Дмитро Патрушев маю вищу освіту за спеціальністю менеджмент та світова економіка. Здобув науковий ступінь доктора економічних наук. У 1999-2002 роки працював у Міністерстві транспорту РФ.

У 2004 році влаштувався на роботу до Банку зовнішньої торгівлі (ВАТ "Банк ВТБ"). Став старшим віцепрезидентом Банку ВТБ з 2007 року. З 2010 по 2018 — голова правління, член наглядової ради Россільгоспбанку.

Дмитро Патрушев

У 2016-2021 роках входив до ради директорів ПАТ "Газпром". Знову став членом ради директорів компанії у червні 2022.

У 2018 році став міністром сільського господарства РФ в урядах Дмитра Медведєва та Михайла Мішустіна. А з 2022 увійшов до наглядової ради Курчатовського інституту. З 2024 заступник голови уряду РФ. Патрушев одружений і має аж шістьох дітей.

На посаді міністра Патрушева розкритикували за:

значне скорочення фінансування розвитку сіл з 2,3 до 1,5 трлн рублів, через що не було побудовано обіцяні, школи, лікарні тощо.

нездатність ефективно використати державний інтервенційний фонд під час ажіотажного попиту на зерно.

занапастив фермерство сої на Далекому Сході через введення 30% експортного мита.

величезне подорожчання продуктів внаслідок обмеження цін на продукти.

Патрушев на зустрічі з Путіним

Чому Патрушева називають наступником Путіна

Дмитро Патрушев член впливової та відомої родини Патрушевих в Росії. Ця сім'я має доволі тісні зв'язки з Путіним ще з часів КДБ. Миколу Патрушева, батька Дмитра, називають одним із головних ідеологів сучасної російської політики та близьким соратником очільника РФ. Він входить до вузького кола Путіна, а стрімка кар'єра сина в політиці викликає чимало питань.

Кар'єрний шлях Дмитра Патрушева — від банківського працівника до заступника голови уряду РФ — вказує на довіру кремлівської влади та можливу підготовку до "більших політичних звершень".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін міг померти ще 11 років тому. Адже був один цікавий інцидент із вертольотом.