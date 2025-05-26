Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева: среди них бывший телеведущий и дзюдоист
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Восемь районов Киева получили новых руководителей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав районных администраций Киева. Всего кресла получили восемь чиновников, хотя районов в столице десять.
Об этом говорится в текстах указов, которые размещены на сайте Офиса президента. Из их текста понятно, что перестановки не коснулись главы Оболонского района Кирилла Фесика и главы Печерского района Наталии Кондрашовой.
Шевченковскую РГА возглавит Сазанович Александр Романович. До этого он был заместителем главы Оболонской РГА.
Мовенко Сергей Александрович и так был и.о Соломенской РГА, но теперь полноценно станет ее главой. До 2024 года он был замглавы Волынской ОВА.
Святошинскую возглавит украинский дзюдоист и депутат Киевсовета ("СН") Зантарая Георгий Малхазович.
Подольскую возглавит доцент кафедры международных отношений Университета культуры Поплавского и политтехнолог Наконечный Владимир Михаилович.
Днепровскую возглавит Паладий Андрей Николаевич. С 2024 года он был и.о. директора Департамента цифрового развития АРМА.
Голосеевская РГА будет управляться Дунаевской Софией Анатольевной.
Ковтунов Александр Владимирович до этого исполнял обязанности главы Дарницкой РГА, а теперь станет ее главой.
Деснянскую возглавит Бахматов Максим Исанович, в прошлом телеведущий, автор, продюсер и резидент украинского Comedy Club. С 2019 года он был советником мэра Киева по стратегическим вопросам и диджитализации
Как сообщалось ранее, Зеленский назначил заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова послом Украины в Турции.