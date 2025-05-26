Зеленский назначил новых глав райадминистраций Киева: среди них бывший телеведущий и дзюдоист

Восемь районов Киева получили новых руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав районных администраций Киева. Всего кресла получили восемь чиновников, хотя районов в столице десять.

Об этом говорится в текстах указов, которые размещены на сайте Офиса президента. Из их текста понятно, что перестановки не коснулись главы Оболонского района Кирилла Фесика и главы Печерского района Наталии Кондрашовой.

Шевченковскую РГА возглавит Сазанович Александр Романович. До этого он был заместителем главы Оболонской РГА.

Сазанович Александр

Мовенко Сергей Александрович и так был и.о Соломенской РГА, но теперь полноценно станет ее главой. До 2024 года он был замглавы Волынской ОВА.

Мовенко Сергей

Святошинскую возглавит украинский дзюдоист и депутат Киевсовета ("СН") Зантарая Георгий Малхазович.

Зантарая Георгий

Подольскую возглавит доцент кафедры международных отношений Университета культуры Поплавского и политтехнолог Наконечный Владимир Михаилович.

Наконечный Владимир

Днепровскую возглавит Паладий Андрей Николаевич. С 2024 года он был и.о. директора Департамента цифрового развития АРМА.

Паладий Андрей

Голосеевская РГА будет управляться Дунаевской Софией Анатольевной.

Дунаевская София

Ковтунов Александр Владимирович до этого исполнял обязанности главы Дарницкой РГА, а теперь станет ее главой.

Ковтунов Александр

Деснянскую возглавит Бахматов Максим Исанович, в прошлом телеведущий, автор, продюсер и резидент украинского Comedy Club. С 2019 года он был советником мэра Киева по стратегическим вопросам и диджитализации

Бахматов Максим

Как сообщалось ранее, Зеленский назначил заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова послом Украины в Турции.