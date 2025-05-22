Комуналка в Україні подорожчає у рази? Голова Держагентства з відновлення зробив попередження

По закінченні дії воєнного стану мораторій на підвищення тарифів скасують

Останні 10 років міська влада Житомира реалізувала низку рішень у сфері комунального господарства, що дозволило місту виявити стійкість в умовах спершу пандемії COVID-19, а потім і повномасштабної війни. Однак показати свою ефективність на повну силу ці зміни зможуть по закінченні воєнного стану, коли в Україні будуть міняти тарифи на ЖКП.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, ексмер (2015-2024) Житомира Сергій Сухомлин розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

Більше читайте у публікації: "Такими темпами, як зараз, відновлення України займе щонайменше 70 років, але є й інша проблема — Сергій Сухомлин".

За його словами, програма змін передбачала конкретні речі — розвиток транспорту, комунальної сфери тощо.

— Коли ми починали робити модернізацію теплокомуненерго, перекладати старі мережі, я цілком розумів, що людьми це сприйматися не буде. З помітного для ока містян ми робили якісь невеличкі скверики, тротуари, гарно переробили центральну вулицю Михайлівську — бо якщо нічого такого не робити, то люди скажуть: якщо нічого не зроблено, то для чого ще раз за тебе голосувати, — каже у недавньому минулому голова міста.

Він пояснив, що основну увагу міської влади було зосереджено на важливих комунальних питаннях.

— Ми дійсно багато зробили. І у мене є розуміння, що коли після війни буде знято мораторій на підвищення тарифів на тепло, то в деяких містах тарифи зростуть і в два рази. А в Житомирі — максимум на 10%, — наголосив Сергій Сухомлин.

Він шкодує, що не вдалося завершити будівництво найсучасніших очисних споруд у Житомирі, чому завадили COVID-19 і війна з Росією.

— Словенська компанія після початку великої війни відмовилась продовжувати проєкт, робітники поїхали. Зараз об’єкт готовий десь на 40%, шукаємо можливості профінансувати та закінчити його. І так по кожному напрямку по інфраструктурі ми працювали і просувались, — підсумував голова Держагентства з відновлення.

Нагадаємо, мер Хмельницького Олександр Симчишин також розповів "Телеграфу", як впроваджує альтернативну генерацію та готує місто до зими.