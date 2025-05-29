У Києві пропонують роботу з безкоштовним житлом для пенсіонерів-переселенців: умови

В в оголошенні зазначено, що досвід — не обов'язковий

У Києві пропонують роботу для пенсіонерів-переселенців без досвіду з безкоштовним проживанням. Вакансія розрахована на часткову зайнятість з вахтовим графіком.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавець гарантує можливість швидкого старту роботи.

Офіс розташований у Святошинському районі столиці:

Місце роботи на мапі

Деталі

Ця посада ідеально підходить для пенсіонерів — тут немає складних чи виснажливих завдань. Основні обов’язки — зустрічати і заселяти нових мешканців гуртожитку, підтримувати порядок у приміщеннях та прати постільну білизну за допомогою пральної машини.

Для працівників передбачене безкоштовне проживання в комфортному гуртожитку. Окрім цього, роботодавець гарантує стабільну зарплату від 20 000 до 30 000 гривень.

Вимоги до кандидатів

Від пенсіонерів очікують:

відповідальність

доброзичливість

порядність

відсутність шкідливих звичок

Графік роботи та вихідні узгоджуються окремо, що дозволяє зручно планувати свій час. Слід додати, що в оголошенні зазначено, що досвід — не обов'язковий.

Ця робота — чудова нагода для переселенців залишатися активними та відновити стабільність у новому місті. Комфортні умови проживання та гнучкий графік допомагають пенсіонерам легко адаптуватися та почуватися як вдома.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрпошта" у Хмельницькому оголосила набір на посаду листоноші — ідеальний варіант для пенсіонерів, які шукають роботу з неповним робочим днем.