У Києві пропонують роботу з безкоштовним житлом для пенсіонерів-переселенців: умови
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В в оголошенні зазначено, що досвід — не обов'язковий
У Києві пропонують роботу для пенсіонерів-переселенців без досвіду з безкоштовним проживанням. Вакансія розрахована на часткову зайнятість з вахтовим графіком.
Дане оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавець гарантує можливість швидкого старту роботи.
Офіс розташований у Святошинському районі столиці:
Деталі
Ця посада ідеально підходить для пенсіонерів — тут немає складних чи виснажливих завдань. Основні обов’язки — зустрічати і заселяти нових мешканців гуртожитку, підтримувати порядок у приміщеннях та прати постільну білизну за допомогою пральної машини.
Для працівників передбачене безкоштовне проживання в комфортному гуртожитку. Окрім цього, роботодавець гарантує стабільну зарплату від 20 000 до 30 000 гривень.
Вимоги до кандидатів
Від пенсіонерів очікують:
- відповідальність
- доброзичливість
- порядність
- відсутність шкідливих звичок
Графік роботи та вихідні узгоджуються окремо, що дозволяє зручно планувати свій час. Слід додати, що в оголошенні зазначено, що досвід — не обов'язковий.
Ця робота — чудова нагода для переселенців залишатися активними та відновити стабільність у новому місті. Комфортні умови проживання та гнучкий графік допомагають пенсіонерам легко адаптуватися та почуватися як вдома.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрпошта" у Хмельницькому оголосила набір на посаду листоноші — ідеальний варіант для пенсіонерів, які шукають роботу з неповним робочим днем.