В Киеве предлагают работу с бесплатным жильем для пенсионеров-переселенцев: условия
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В объявлении указано, что опыт — не обязателен
В Киеве предлагают работу для пенсионеров без опыта с бесплатным проживанием. Вакансия рассчитана на частичную занятость с вахтенным графиком.
Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатель гарантирует возможность быстрого старта работы.
Офис расположен в Святошинском районе столицы:
Подробности
Эта должность идеально подходит для пенсионеров – здесь нет сложных или изнурительных задач. Основные обязанности – встречать и заселять новых жителей общежития, поддерживать порядок в помещениях и стирать постельное белье с помощью стиральной машины.
Для работников предусмотрено бесплатное проживание в комфортном общежитии. Кроме того, работодатель гарантирует стабильную зарплату от 20 000 до 30 000 гривен.
Требования к кандидатам
От пенсионеров ожидают:
- ответственность
- доброжелательность
- порядочность
- отсутствие вредных привычек
График работы и выходные согласуются отдельно, что позволяет удобно планировать свое время. Следует добавить, что в объявлении сказано, что опыт — не обязателен.
Эта работа – прекрасная возможность для переселенцев оставаться активными и восстановить стабильность в новом городе. Комфортные условия проживания и гибкий график помогают пенсионерам легко адаптироваться и чувствовать себя как дома.
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