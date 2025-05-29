В Киеве предлагают работу с бесплатным жильем для пенсионеров-переселенцев: условия

В объявлении указано, что опыт — не обязателен

В Киеве предлагают работу для пенсионеров без опыта с бесплатным проживанием. Вакансия рассчитана на частичную занятость с вахтенным графиком.

Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатель гарантирует возможность быстрого старта работы.

Офис расположен в Святошинском районе столицы:

Место работы на карте

Подробности

Эта должность идеально подходит для пенсионеров – здесь нет сложных или изнурительных задач. Основные обязанности – встречать и заселять новых жителей общежития, поддерживать порядок в помещениях и стирать постельное белье с помощью стиральной машины.

Для работников предусмотрено бесплатное проживание в комфортном общежитии. Кроме того, работодатель гарантирует стабильную зарплату от 20 000 до 30 000 гривен.

Требования к кандидатам

От пенсионеров ожидают:

ответственность

доброжелательность

порядочность

отсутствие вредных привычек

График работы и выходные согласуются отдельно, что позволяет удобно планировать свое время. Следует добавить, что в объявлении сказано, что опыт — не обязателен.

Эта работа – прекрасная возможность для переселенцев оставаться активными и восстановить стабильность в новом городе. Комфортные условия проживания и гибкий график помогают пенсионерам легко адаптироваться и чувствовать себя как дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрпочта" в Хмельницком объявила набор на должность почтальона — идеальный вариант для пенсионеров, которые ищут работу с неполным рабочим днем.