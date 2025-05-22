В Україні шукають пенсіонерів для роботи на пошті: скільки можна заробити
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На цій посаді важливі комунікабельність, пунктуальність та уважність
Зараз все більше пенсіонерів прагнуть знайти роботу, аби підвищити розмір своїх виплат. "Укрпошта" в Хмельницькому відкрила вакансію листоноші — посаду, яка чудово підійде для людей літнього віку, які шукають часткову зайнятість.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавець зауважив, що може надавати працівникам бронювання.
Розташований офіс у Хмельницькому, по Старокостянтинівському шосе, 12.
Що потрібно робити
На цій посаді багато не вимагають — лише:
- Обслуговувати клієнтів швидко та ввічливо
- Доставляти листи, періодику та рахунки за адресами
- Передавати пенсійні виплати, грошову допомогу та перекази
- Привозити супутні товари — продукти харчування, ліки тощо
- Виконувати заплановані показники роботи відділення
Що очікують від пенсіонера
Від кандидата на посаду листоноші очікують середню або середньо-спеціальну освіту, бажано досвід спілкування з клієнтами. Важливі комунікабельність, пунктуальність, уважність та здатність працювати в стресових ситуаціях.
Які умови праці
- Офіційне працевлаштування у великій компанії
- Стабільна заробітна плата (6 700 – 10 000 грн)
- Премія за виконання планових показників
- Навчання та професійний розвиток
- Можливості кар’єрного зростання
- Графік роботи відділення: вт — сб
"Сьогодні команда "Укрпошти" — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, вдосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта", — додали в оголошенні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія "ТМС ПРО" в Києві відкрила вигідну вакансію охоронця-консьєржа, яка ідеально підходить для пенсіонерів.