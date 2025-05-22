В Україні шукають пенсіонерів для роботи на пошті: скільки можна заробити

На цій посаді важливі комунікабельність, пунктуальність та уважність

Зараз все більше пенсіонерів прагнуть знайти роботу, аби підвищити розмір своїх виплат. "Укрпошта" в Хмельницькому відкрила вакансію листоноші — посаду, яка чудово підійде для людей літнього віку, які шукають часткову зайнятість.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавець зауважив, що може надавати працівникам бронювання.

Скриншот вакансії

Розташований офіс у Хмельницькому, по Старокостянтинівському шосе, 12.

Місце на мапі

Що потрібно робити

На цій посаді багато не вимагають — лише:

Обслуговувати клієнтів швидко та ввічливо

Доставляти листи, періодику та рахунки за адресами

Передавати пенсійні виплати, грошову допомогу та перекази

Привозити супутні товари — продукти харчування, ліки тощо

Виконувати заплановані показники роботи відділення

Що очікують від пенсіонера

Від кандидата на посаду листоноші очікують середню або середньо-спеціальну освіту, бажано досвід спілкування з клієнтами. Важливі комунікабельність, пунктуальність, уважність та здатність працювати в стресових ситуаціях.

Які умови праці

Офіційне працевлаштування у великій компанії

Стабільна заробітна плата (6 700 – 10 000 грн)

Премія за виконання планових показників

Навчання та професійний розвиток

Можливості кар’єрного зростання

Графік роботи відділення: вт — сб

"Сьогодні команда "Укрпошти" — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, вдосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта", — додали в оголошенні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія "ТМС ПРО" в Києві відкрила вигідну вакансію охоронця-консьєржа, яка ідеально підходить для пенсіонерів.