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В Україні шукають пенсіонерів для роботи на пошті: скільки можна заробити

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Робота для пенсіонерів
Робота для пенсіонерів. Фото Укрпошта/колаж "Телеграфу"

На цій посаді важливі комунікабельність, пунктуальність та уважність

Зараз все більше пенсіонерів прагнуть знайти роботу, аби підвищити розмір своїх виплат. "Укрпошта" в Хмельницькому відкрила вакансію листоноші — посаду, яка чудово підійде для людей літнього віку, які шукають часткову зайнятість.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавець зауважив, що може надавати працівникам бронювання.

Скриншот вакансії

Розташований офіс у Хмельницькому, по Старокостянтинівському шосе, 12.

Місце на мапі

Що потрібно робити

На цій посаді багато не вимагають — лише:

  • Обслуговувати клієнтів швидко та ввічливо
  • Доставляти листи, періодику та рахунки за адресами
  • Передавати пенсійні виплати, грошову допомогу та перекази
  • Привозити супутні товари — продукти харчування, ліки тощо
  • Виконувати заплановані показники роботи відділення

Що очікують від пенсіонера

Від кандидата на посаду листоноші очікують середню або середньо-спеціальну освіту, бажано досвід спілкування з клієнтами. Важливі комунікабельність, пунктуальність, уважність та здатність працювати в стресових ситуаціях.

Які умови праці

  • Офіційне працевлаштування у великій компанії
  • Стабільна заробітна плата (6 700 – 10 000 грн)
  • Премія за виконання планових показників
  • Навчання та професійний розвиток
  • Можливості кар’єрного зростання
  • Графік роботи відділення: вт — сб

"Сьогодні команда "Укрпошти" — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, вдосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта", — додали в оголошенні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія "ТМС ПРО" в Києві відкрила вигідну вакансію охоронця-консьєржа, яка ідеально підходить для пенсіонерів.

Теги:
#Хмельницький #Вакансії #Робота для пенсіонерів