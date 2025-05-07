У Києві шукають завзятих пенсіонерів: як працювати через день і отримувати хорошу платню
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Працювати доведеться через день, що забезпечить гнучкий графік
Сьогодні пенсіонери все частіше шукають можливості для активної зайнятості та додаткового доходу. Компанія "ТМС ПРО" в Києві пропонує ідеальну можливість для пенсіонерів на посаду охоронця-консьєржа.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Ця пропозиція дозволить вам поєднувати роботу з відпочинком або іншими важливими справами, оскільки є варіант неповної зайнятості.
Розташований офіс за 2,9 км від центру столиці, на вулиці Антоновича.
Що пропонують пенсіонерам
На цій посаді роботодавці гарантують наступні умови:
- гнучкий графік 1/2, тобто працювати доведеться через день;
- оплата праці — 11 500 грн на місяць, що є чудовим варіантом для людей на пенсії, охочих мати стабільний дохід;
- усі необхідні умови для комфортної роботи: сучасне обладнання, підтримка колег та керівництва.
Що треба робити
До обов'язків охоронця-консьєржа входить:
- забезпечення безпеки на об'єкті: контроль доступу, патрулювання, виявлення порушень;
- забезпечення комфорту мешканців і відвідувачів об'єкта;
- виконання інструкцій та вказівок керівництва щодо безпеки.
Вимог до кандидатів у роботодавців небагато, зокрема: вік до 60 років, відповідальність, дисциплінованість та ввічливість. Також цінується стресостійкість і здатність працювати в умовах, що потребують швидкого реагування. А комунікабельність та бажання допомогти людям мають бути невід'ємними частинами на цій зайнятості.
Вакансія ідеально підходить для пенсіонерів, які хочуть бути активними, мати додатковий дохід і не обтяжувати себе важкими фізичними навантаженнями. Гнучкий графік 1/2 дає можливість зберігати баланс між роботою та особистим життям.
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