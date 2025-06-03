У Києві "герой паркування" отримав від місцевих смердючий сюрприз (відео)

На лобовому склі водія чекала не наліпка

У Києві покарали героя паркування, цього разу на Позняках. Але замість звичних записок під двірниками чи фотозвітів у соцмережах, водій отримав значно… яскравішу реакцію.

Відео потрапило до місцевих телеграм-каналів. Авто було припарковане з порушенням — у недозволеному місці, де воно заважало пішоходам.

Однак терпіння у місцевих, схоже, вичерпалося: хтось вирішив влаштувати паркувальному порушнику незабутній урок — і обмазав вікна його машини екскрементами.

Кадри з місця події активно розходяться соцмережами, а користувачі жартують: "Це де ж такі месники, геолокація є?".

Інші ж нагадують, що хоч дії водія й обурливі, самосуд — не найкраще вирішення проблеми. І в коментарях почалася дискусія про платні місця для паркування.

Нагадуємо, у Києві на вулиці Дегтярівській водій залишив своє авто просто на пішохідному переході, чим викликав шквал обурення у киян. Автомобіль повністю перегородив "зебру", унеможлививши безпечний перехід для пішоходів, зокрема літніх людей, батьків із візочками та дітей.

Водієві, який припаркувався у недозволеному місці, небайдужі залишили послання з нецензурною лексикою на лобовому склі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві введуть нові правила для учасників руху. Електросамокати та електровелосипеди давно стали частиною щоденного життя киян, однак разом зі зручністю вони створили й чимало проблем.