В Киеве "герой парковки" получил от местных вонючий сюрприз (видео)

На лобовом стекле водителя ждала не наклейка

В Киеве наказали героя парковки, на этот раз на Позняках. Но вместо привычных записок под дворниками или фотоотчетов в соцсетях, водитель получил… более яркую реакцию.

Видео попало в местные телеграмм-каналы. Автомобиль был припаркован с нарушением — в неположенном месте, где он мешал пешеходам.

Однако терпение у местных, похоже, иссяк: кто-то решил устроить парковочному нарушителю незабываемый урок — и обмазал окна его машины экскрементами.

Кадры с места происшествия активно расходятся соцсетями, а пользователи шутят: "Это где такие мстители, геолокация есть?".

Другие же напоминают, что хотя действия водителя возмутительны, самосуд — не самое лучшее решение проблемы. И в комментариях началась дискуссия о платных парковочных местах.

Напоминаем, в Киеве на улице Дегтяревской водитель оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе, чем вызвал шквал возмущения у киевлян. Автомобиль полностью преградил "зебру", исключив безопасный переход для пешеходов, в том числе пожилых людей, родителей с колясками и детей.

Припарковавшемуся в неположенном месте водителю неравнодушные оставили послание с нецензурной лексикой на лобовом стекле.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве введут новые правила для участников движения. Электросамокаты и электровелосипеды давно стали частью повседневной жизни киевлян, однако вместе с удобством они создали немало проблем.