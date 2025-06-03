Він неадекватний? У Києві в магазині клієнт хотів неможливого, але отримав шикарну відсіч (відео)

Більшість користувачів підтримали позицію покупця

У київському магазині взуття виникла сварка між продавцем і покупцем через вимогу придбати шкарпетки, необхідні для примірки кросівок. Конфлікт привернув увагу через незвичні вимоги магазину та реакцію клієнта, а ролик з інцидентом набув популярності в соцмережах.

Дане відео опублікували в TikTok. За словами продавця, клієнт прийшов у магазин без відповідних шкарпеток і хотів приміряти взуття босоніж. Працівник наполягав, що це є неприйнятним з гігієнічних та санітарних міркувань, тож у магазині є спеціальні шкарпетки, які потрібно купувати за 30 гривень або брати в подарунок у разі покупки кросівок.

"Якщо Ви прийшли приміряти кросівки, потрібно мати або купити у нас шкарпетки, які коштують 30 гривень. Це банальна гігієна. Ми не можемо дозволити приміряти взуття на босу ногу, бо потім наступні клієнти користуватимуться тим же взуттям без захисту. Якщо Ви купуєте кросівки, шкарпетки даруємо як бонус", — пояснює продавець.

У свою чергу клієнт виявився роздратованим такою вимогою, вважаючи її необґрунтованою та надмірною. За його словами, він прийшов приміряти лише кросівки, не плануючи купувати додаткові товари.

"Я прийшов, щоб просто приміряти взуття, а мені кажуть: "Треба купувати шкарпетки за 30 гривень". Це, чесно кажучи, смішно і дратує. Якщо у мене немає цих грошей, чи це означає, що я не можу просто приміряти? Мені здається, це просто спосіб нав’язати зайві покупки", — обурився киянин.

Обережно: у відео нижче присутні нецензурні слова!

У коментарях користувачі активно обговорюють ситуацію. Багато хто зазначає, що в нормальних магазинах для примірки взуття надають одноразові безкоштовні шкарпетки або бахіли — аналогічно до гігієнічних засобів у лікарнях. Вважають, що це стандартна практика, яка не створює незручностей для покупців.

Деякі наголошують, що конкуренція у сфері продажів велика, тож сервіс повинен бути максимально комфортним і зручним, щоб не відштовхувати клієнтів подібними вимогами.

Ця ситуація демонструє, наскільки важливо враховувати потреби клієнтів і водночас дотримуватися стандартів гігієни. Магазинам слід знаходити баланс між правилами та сервісом, щоб зберігати довіру покупців і уникати конфліктів.

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