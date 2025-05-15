Фітнес-центр кинув наївних качків та фітоняшок в Одесі: деталі скандалу

Обіцяють повернути кошти, але продовжують продавати абонементи

Фітнес-клуб Sport Family в Одесі несподівано закрився, залишивши клієнтів без грошей і можливості тренуватися. Люди оплатили абонементи на рік вперед, а тепер не можуть додзвонитися до власників.

Господар клубу Віктор Шендеровський має судимість за вимагання грошей і раніше співпрацював з поліцією та ТЦК. Про це пише видання "Думська".

За інформацією "Думської", клієнти спортклубу на вулиці Сім'ї Глодан в Одесі скаржаться в соцмережах на обман. 11 травня з закладу вивезли все обладнання, а двері закрили. Люди втратили гроші за річні абонементи та оплачені заняття з тренерами.

Як повідомляє видання, клуб відкривали подружжя Віктор та Ірина Шендеровські, але оформили бізнес на адміністратора. Сам Віктор раніше керував громадським формуванням "АЛЬФА-ПЛЮС", яке нібито допомагало правоохоронцям та військкоматам затримувати людей на вулицях.

За даними "Думської", люди Шендеровського потрапляли в скандали. Зокрема, їх звинувачували в побитті громадян в Аркадії під час патрулювання з поліцією.

Сам Шендеровський має судимість за вимагання дев'яти тисяч доларів, пише видання. Він обіцяв клієнту допомогти уникнути мобілізації. У суді визнав провину та заплатив штраф 61,7 тисячі гривень.

"Думська" повідомляє, що зараз проти нього розглядають ще одну справу – про незаконне переправлення людей через кордон. Нині він володіє охоронним агентством "АЛЬФА-ЦЕНТР ЮА".

За інформацією видання, на сторінці спортклубу в Instagram опублікували кілька квитанцій про повернення грошей клієнтам. Але сайт Sport Family досі працює та продає абонементи без жодної інформації про закриття.

Поліція підтвердила "Думській" отримання двох заяв від постраждалих клієнтів. Деталі розслідування не розголошують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомий ресторатор розповів, чому закрився легендарний заклад "для самців та самочок" в Одесі. Причина нестандартна.