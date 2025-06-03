Он неадекватен? В Киеве в магазине клиент хотел невозможного, но получил шикарный отпор (видео)

Большинство пользователей поддержали позицию покупателя

В киевском магазине обуви возникла ссора между продавцом и покупателем из-за требования приобрести носки, необходимые для примерки кроссовок. Конфликт привлек внимание из-за необычных требований магазина и реакции клиента, а ролик с инцидентом приобрел популярность в соцсетях.

Данное видео было опубликовано в TikTok. По словам продавца, клиент пришел в магазин без соответствующих носков и хотел примерить обувь босиком. Работник настаивал, что это неприемлемо по гигиеническим и санитарным соображениям, поэтому в магазине есть специальные носки, которые нужно покупать за 30 гривен или брать в подарок в случае покупки кроссовок.

"Если Вы пришли примерить кроссовки, нужно иметь или купить у нас носки, которые стоят 30 гривен. Это банальная гигиена. Мы не можем позволить примерить обувь на босую ногу, потому что потом следующие клиенты будут пользоваться той же обувью без защиты. Если Вы покупаете кроссовки, носки дарим как бонус", — объясняет продавец.

В свою очередь клиент оказался раздраженным таким требованием, считая его необоснованным и чрезмерным. По его словам, он пришел примерить только кроссовки, не планируя покупать дополнительные товары.

"Я пришел, чтобы просто примерить обувь, а мне говорят: "Надо покупать носки за 30 гривен". Это, честно говоря, смешно и раздражает. Если у меня нет этих денег, значит, я не могу просто примерить? Мне кажется, это просто способ навязать лишние покупки", — возмутился.

Осторожно: в видео ниже присутствуют нецензурные слова!

В комментариях пользователи активно обсуждают ситуацию. Многие отмечают, что в нормальных магазинах для примерки обуви предоставляют одноразовые бесплатные носки или бахилы — аналогично гигиеническим средствам в больницах. Считается, что это стандартная практика, которая не создает неудобств для покупателей.

Некоторые отмечают, что конкуренция в сфере продаж велика, поэтому сервис должен быть максимально комфортным и удобным, чтобы не отталкивать клиентов подобными требованиями.

Эта ситуация демонстрирует, насколько важно учитывать потребности клиентов и придерживаться стандартов гигиены. Магазины должны находить баланс между правилами и сервисом, чтобы сохранять доверие покупателей и избегать конфликтов.

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