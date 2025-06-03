У Харкові скандал з церквою УПЦ МП: у храмі знайшли ворожу літературу та не лише (відео)

Продавчиня не змогла дати нормальної відповіді

У церкві на вулиці Валентинівській у Харкові виявлено продаж релігійної літератури, виробленої в Москві та Білорусі. Під час перевірки церковної крамниці були знайдені книги з видавництвами "Москва" і "Білоруська православна церква".

Про це повідомляють телеграм-канали Харкова. Там показали відповідні відео.

Особливу увагу привернула розмова з продавчинею церковної крамниці, яка висловила неоднозначну позицію щодо війни в Україні. На запитання про загиблих українських солдатів, працівниця заявила: "Господь знає що я вважаю!", уникаючи прямої відповіді на питання про те, за що воюють українські захисники.

Крім того, продавчиня стверджувала, що "немає нічого страшного в тому, щоб ставити свічки російським солдатам", що викликало обурення відвідувачів.

Попередні скандали

Це не перший інцидент, пов'язаний з цією церквою. Минулого року храм вже потрапляв у центр скандалу через наявність ікони з зображенням російського солдата, який брав участь у воєнних діях у Чечні.

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