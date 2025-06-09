Найскандальніше озеро Києва: чому воно висихає та який вигляд мало раніше (фото)
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Водойма, за яку говорять роками
У столиці знову загострилася ситуація довкола Синього озера, що на Виноградарі. За словами екологів, замість обіцяного "відродження", унікальну природну водойму остаточно знищили.
Про це повідомив директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко. За його словами, ще 20 років тому екологи намагались домогтися статусу заповідної території для Синього озера, але міська влада не підтримала ініціативу.
У 2024 році після гучного обговорення проблеми КП "Плесо" пообіцяло реанімувати водойму, на що з бюджету виділили 81 мільйон гривень.
Проте, як зазначає Борейко, замість комплексного екологічного відновлення, було викопано невеликий штучний котлован (70×20 м, глибиною 1,5 м), а справжнє озеро, площею 15 гектарів, лишилося мілким і деградованим. Воду до "нового" озера спробували пустити з сусідньої водойми, яку внаслідок цього також практично знищили.
"Це все одно що лагодити комп’ютер молотком. Екосистему не відроджують бульдозерами", — обурюється природоохоронець.
Місцеві жителі скаржаться на глиняне дно, гори піску та непридатність водойми для купання. У травні рівень води в котловані впав на пів метра, попри дощову погоду. Екологи прогнозують, що влітку "озеро" остаточно висохне.
Нагадуємо, що Синє озеро, колись популярне місце відпочинку, у серпні 2024 року перетворилася на пустир, порослий бур’янами. У кінці травня 2025 року після сильних дощів озеро набрало води. Фото показав генеральний директор КП "Плесо".
Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться найбрудніше озеро Києва. Водойма з цікавою назвою та давньою історією вважається однією з найнебезпечніших у місті.