Найскандальніше озеро Києва: чому воно висихає та який вигляд мало раніше (фото)

Водойма, за яку говорять роками

У столиці знову загострилася ситуація довкола Синього озера, що на Виноградарі. За словами екологів, замість обіцяного "відродження", унікальну природну водойму остаточно знищили.

Про це повідомив директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко. За його словами, ще 20 років тому екологи намагались домогтися статусу заповідної території для Синього озера, але міська влада не підтримала ініціативу.

У 2024 році після гучного обговорення проблеми КП "Плесо" пообіцяло реанімувати водойму, на що з бюджету виділили 81 мільйон гривень.

Озеро Синє у 2018 році

Проте, як зазначає Борейко, замість комплексного екологічного відновлення, було викопано невеликий штучний котлован (70×20 м, глибиною 1,5 м), а справжнє озеро, площею 15 гектарів, лишилося мілким і деградованим. Воду до "нового" озера спробували пустити з сусідньої водойми, яку внаслідок цього також практично знищили.

Синє озеро на Виноградарі, 2018 рік

Пляж на Синьому озері, 2019 рік

"Це все одно що лагодити комп’ютер молотком. Екосистему не відроджують бульдозерами", — обурюється природоохоронець.

Синє озеро у 2023 році

Місцеві жителі скаржаться на глиняне дно, гори піску та непридатність водойми для купання. У травні рівень води в котловані впав на пів метра, попри дощову погоду. Екологи прогнозують, що влітку "озеро" остаточно висохне.

Синє озеро на Виноградарі у 2025 році

Озеро Синє у травні 2025 року

Нагадуємо, що Синє озеро, колись популярне місце відпочинку, у серпні 2024 року перетворилася на пустир, порослий бур’янами. У кінці травня 2025 року після сильних дощів озеро набрало води. Фото показав генеральний директор КП "Плесо".

Синє озеро після дощів. Фото Вячеслава Савицького

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться найбрудніше озеро Києва. Водойма з цікавою назвою та давньою історією вважається однією з найнебезпечніших у місті.