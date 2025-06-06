Не гірше, ніж Мальдівах? Під Києвом є озеро із бірюзовою водою та білим піском

Біля водойми є два пляжі — платний і безплатний

Під Києвом є Блакитне озеро, біля якого можна уявити, що відпочиваєш на Мальдівах. Знаходиться воно в селі Горенка, всього за пів години від столиці.

"Телеграф" розповідає, чим унікальне озеро та як до нього доїхати.

Природне диво з промисловим минулим

Ще кілька десятиліть тому тут видобували білу глину для цегляного виробництва. Та коли кар’єр вичерпався — його поступово заповнили підземні води. Так і з’явилося озеро з приголомшливою блакитною водою, яке місцеві швидко охрестили "Голубим".

Сьогодні воно розкинулося на понад 15 гектарів, має доволі глибокі ділянки, а колір води — настільки насичений, що здається, ніби ти десь у Хорватії чи на італійських озерах.

"Лазурний" пляж

"Лазурний" пляж — офіційної облаштованої локації з повним пакетом зручностей на Блакитному озері. Біля входу — безплатна парковка, а сам вхід у зону релаксу виглядає привабливо вже з перших метрів.

Блакитне озеро під Києвом

Вартість входу на пляж потрібно уточнювати. В зоні відпочинку є 4 роздягальні, 2 санвузли, альтанки (ціну також потрібно уточнити) та мангали.

На пляжі є всі зручності

На пляжі білий пісок і чиста вода. Тут можна влаштувати цілу подію з кальяном, пікніком і видом на блакитну гладь води.

Платний пляж у Горенці

Безплатний пляж

Йдучи до "Лазурного", ви пройдете повз дику зону — безплатний пляж. І, знаєте, він теж має свій шарм. Тут немає лежаків, роздягалень, туалетів, зате є відчуття абсолютної свободи.

Безплатний пляж у Горенці

Можна гуляти з собакою, смажити м’ясо, влаштовувати кемпінг і насолоджуватись краєвидом — усе без обмежень. Людей тут навіть більше, ніж на платному пляжі.

Озеро з блакитною водою

Темний бік і нагальні проблеми

Поруч з озером — неофіційне сміттєзвалище, яке неабияк псує картину. І хоч місцеві активісти час від часу намагаються організовувати прибирання, проблема залишається. Озеро — фактично "нічийне", а отже, ніким не захищене.

Як доїхати

Найпростіший варіант — автівкою. Від Києва (наприклад, від метро "Нивки") — всього 20–25 хвилин трасою Е-373.

Якщо ж громадським транспортом, то вам потрібен автобус № 719 до села Горенка. Від зупинки доведеться пройтись, приблизно 30 хвилин (краще скористатись навігатором).

Раніше "Телеграф" писав про Блакитне озеро всього за 15 хвилин від Києва. Його вода прозора та прохолодна навіть у спекотні дні, а піщане дно забезпечує комфортний вхід у воду.