Чиста вода та хороший пляж: де знаходиться найкраще озеро для купання в Києві

Це прісноводна водойма, яка знаходиться у Дніпровському районі міста

Озеро Тельбін — це популярна зона відпочинку на лівому березі Києва, у серці житлового масиву Березняки. Влітку воно перетворюється на справжній оазис серед міського шуму.

"Телеграф" розповідає, чим особливе озеро, чи безпечно там купатися та як дістатися до берегів Тельбіна.

Одне з найстаріших озер столиці

Тельбін — не штучне озеро, як дехто думає. Його історія сягає XVII століття. Вперше згадується у 1694 р. як "Тербін" у царських грамотах, а згодом — поселення Кухмістерська Слобідка і залізниця, яка розділила озеро на Верхній і Нижній Тельбін.

Озеро на Березняках

Колись озеро простягалося до Русанівки й сполучалося з Дніпром до 1970-х років. Насип 1870 року розділив озеро, а забудова Березняків у 1960–70‑х роках скоротила акваторію до сучасних ~40 % від давньої площі.

У XX столітті забудова Березняків сильно змінила ландшафт, але озеро встояло. Сьогодні воно не лише збереглося, а й отримало друге дихання.

Озеро Тельбін у 1980-х роках

Чим особливе озеро

Озеро Тельбін є одним з найбільших водойм Києва. Його площа становить 0,1 км². Озеро має форму бумеранга (довжина ~670 м, ширина ~450 м, глибина до 7 м) й розгалужену систему підземних джерел, що забезпечують чисту воду.

Одне з найбільших озер Києва

Окрема історія — це німфеї. Щороку на поверхні озера з’являються білі водяні лілії, ніби з ілюстрацій до казки. Увечері тут вмикається підсвітка й фонтан, і тоді Тельбін стає справжнім арт-об’єктом. Ідеальне місце для побачень, медитації або красивих фото.

Водограй на озері Тельбін

Чи можна купатися в Тельбіні?

Так, у 2024 році Тельбін знову увійшов до списку офіційних пляжів Києва. Вода проходить регулярний санітарний контроль. У центрі озера працює аераційна система, яка насичує воду киснем і очищує її. На пляжі є душ, кабінки для переодягання, рятувальники й пункт медичної допомоги.

Пляж на озері Тельбін

Де знаходиться Тельбін і як доїхати

Озеро розташоване у Дніпровському районі Києва, між вулицями Березняківською, Бучми та Шумського. Доїхати до Тельбіна можна на метро до станції "Лівобережна". Далі автобусами №599, 425, 87, 249 до зупинки "Церква".

Або автобусами №48, №87, №95, №114 — зупинка "Березняки" або "Бучми". Маршрутки: №555, №578, №542 — також до зупинки "Березняки". Від зупинки — кілька хвилин пішки до берега озера.

Також зручно їхати велосипедом або на електросамокаті — навколо озера облаштовані велодоріжки.

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться найбільше озеро Києва. Алмазне має площу понад 162,8 га. Воно входить до каскаду озер, що утворилися на місці старого річища Десни.