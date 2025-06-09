Найбільше у місті, але купатися там заборонено: який вигляд має Алмазне озеро у Києві

Вражає водойма не тільки розміром, а й глибиною

Серед безлічі водойм Києва особливе місце займає озеро Алмазне — найбільше озеро в межах столиці України. Воно розташоване на Лівому березі, в Деснянському районі, між житловими масивами Троєщина та Вигурівщина-Троєщина.

"Телеграф" розповідає, як утворилося озеро та чим воно відоме.

Найбільше озеро Києва

Алмазне озеро має площу понад 162,8 гектара, що робить його найбільшою природною водоймою Києва. Воно входить до каскаду озер, що утворилися на місці старого річища Десни.

Озеро витягнуте з півночі на південь майже на 4 кілометри. Його глибина місцями сягає майже 20 метрів, а за іншими даними, 35 метрів.

Хоча озеро утворилося на місці старого річище Десни (стариці), його сучасні форми мають штучне походження. Усе почалося в першій половині 1980-х років, коли на території майбутнього озера вели видобуток торфу, а згодом — ґрунту. Отриманий ґрунт використовували для підняття рівня поверхні перед масштабним будівництвом житлового масиву Троєщина.

Озеро Алмазне на Троєщині

Уже в 1984 році озеро було значно меншим — воно займало приблизно третину від сучасної площі. Остаточні контури Алмазне набуло близько 1990 року, коли припинили земляні роботи, і заповнене водою торфовище перетворилося на повноцінну водойму.

Цікаво, що серед місцевого населення досі збереглася альтернативна назва — "Торфи", яка нагадує про його минуле.

Алмазне озеро в Києві

Чим відоме озеро

Алмазне — улюблене місце рибалок. Тут водяться щука, карась, окунь, лин, короп.

На берегах озера можна побачити багато птахів, очерети, дикі зарості — місцями це справжній дикий оазис у місті.

Алмазне ідеальне місце для риболовлі

Мальовнича місцевість довкола великого озера вважається одним із найкращих маршрутів для пробіжок у Києві. Через навколишній ліс прокладено так звану "трасу здоров’я" — кільце завдовжки 8,5 км. Орієнтуватися на маршруті допомагають спеціальні позначки: червоні стрілки на білому фоні, нанесені на дерева.

У літній сезон уздовж берега озера чудово влаштовувати пікніки — з одного боку відкривається вид на сосновий ліс, з іншого — на житлові масиви Троєщини. Для зручності відпочивальників облаштовано альтанки з мангалами, які можна орендувати.

Купатися тут не рекомендують, адже офіційно вода не рекомендована для купання — через забруднення та близькість до кладовищ. Однак охочих освіжитися це рідко зупиняє.

Найбільше озеро Києва

Де знаходиться водойма

Алмазне озеро знаходиться в Деснянському районі Києва, між Лісовим масивом та житловим масивом Вигурівщина-Троєщина. Точна локація — поблизу вулиці Крайня, на території лівобережної заплави Дніпра.

Як дістатися: автобусами № 98, № 100 до зупинки "Алмаз".

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться найбрудніше озеро Києва. Водойма з цікавою назвою та давньою історією вважається однією з найнебезпечніших у місті.