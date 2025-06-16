Штучна водойма, яка стала улюбленим місцем киян: що відомо про Лебедине озеро

Спочатку озеро мало іншу пташину назву

Озеро Лебедине — приклад того, як звичайна технічна водойма може перетворитися на сучасну зону відпочинку з природним обличчям. Розташоване біля Харківської площі в Дарницькому районі Києва, воно сьогодні є місцем сили для мешканців навколишніх районів.

"Телеграф" розповідає, що відомо про озеро, як до нього дістатися.

Від намиву піску до зеленої зони

Озеро утворилося у 1980-х роках — не природним шляхом, а в результаті гідронамиву піску під час забудови району. Спочатку воно виконувало технічну функцію, однак згодом тут з’явилась справжня екосистема, а у 2007 році територію офіційно визнали рекреаційною зоною.

Спочатку озеро називається Качиним через велику кількість цих птахів, які там зимували. Згодом на водоймі почали з’являтися лебеді.

Попри штучне походження, Лебедине стало домом для багатьох видів водно-болотної флори. Тут ростуть очерети, рогіз, рдесник, а також рідкісні види, занесені до Червоної книги України — зокрема, болотна орхідея (коручка).

Озеро Лебедине на Позняках

Сучасний простір для спорту і прогулянок

У 2020–2021 роках озеро Лебедине отримало нове життя. Тут збудували скейт-зону, велодоріжку, спортивні майданчики, встановили LED-освітлення, відеоспостереження та навіть громадську вбиральню. Це перша водойма у Києві з офіційно облаштованим скейт-болом просто на природі.

Для покращення якості води встановили систему аерації — вона насичує воду киснем і підтримує життя у водоймі. Щороку тут висаджують нові дерева: лише за останні сезони з’явилися десятки кленів, форзицій, жасмину. А ще — щороку проводять весняні прибирання із залученням мешканців району.

Зона відпочинку біля озера

Лебедине сьогодні

Сьогодні озеро Лебедине — не просто водойма, а повноцінний міський парк біля води. Сюди приходять бігати, кататися на скейті чи велосипеді, годувати качок або просто сидіти на лаві біля води.

Нещодавно на озері помітили бобра. У мережі пишуть, що це хороший знак. Нібито природа поступово повертається, а екологія в місті стає кращою.

Як дістатися

Озеро Лебедине знаходиться між проспектом Миколи Бажана і вулицею Олександра Кошиця. Найзручніше доїхати до водойми на метро — вихід на станції "Харківська", далі небагато пройтися пішки.

Також можна сісти на автобус № 17, 18, 415 або маршрутку № 511, вийти біля вул. Кошиця або Лариси Руденко. Далі пройтися пішки 8–12 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав про озеро між бетонними джунглями Києва. Чому Віра щороку "цвіте" та як рятують водойму.