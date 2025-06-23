Що ховається за назвою "Позняки"? Історія одного з густонаселених районів Києва

Село перетворили на місто лише у 1980-х роках

Сьогодні Позняки — це висотки, торгові центри, метро й активне міське життя. Але ще сто років тому тут було звичайне село з хатами, озерами й полями.

Як з’явилася назва "Позняки" і що ховається за сучасними бетонними джунглями, розповідає "Телеграф".

Що означає "Позняки"?

Є кілька версій походження назви, і всі — по-своєму цікаві:

Найпопулярніша версія — від прізвища родини Позняків. У XVII столітті ці землі належали Мойсею та Леонтію Познякам. Один із них передав село митрополиту Петру Могилі, а той — Києво-Братському монастирю.

Водна версія — колись через місцевість протікала річка Позняківка. Вона могла дати ім’я селу.

— колись через місцевість протікала річка Позняківка. Вона могла дати ім’я селу. Народна легенда — ніби назва походить від слова "поздняк" — те, що визріває пізно. Мовляв, і село було "пізнім" у порівнянні з іншими.

Позняки, картина Анатолія Нечая, початок 1920-х

Затишне село з озерами

У давнину Позняки — це не про багатоповерхівки. Тут були поля, сади, озера й прості сільські хати. Люди вирощували врожай, ловили рибу й жили спокійним життям. У 1920-х роках поселення поділили на Старі та Нові Позняки. Село було невелике, але мальовниче.

Позняки до забудови

Як усе змінилося

У 1980-х роках почали зносити старі будинки й будувати новий житловий масив. А в 1994 році відкрили станцію метро "Позняки" — і район почав стрімко розвиватися. З’являлися нові будинки, дороги, магазини.

Будівництво житлового масиву Позняки

Позняки сьогодні

Позняки — це великий і динамічний житловий масив на лівому березі Києва, який складається з Західної та Східної частин, забудованих із 1990-х до сьогодні як доступними, так і дорогими ЖК. Район активно обжитий молодими сім’ями, айтішниками та середнім класом.

Тут зручно: поруч чотири станції метро (Славутич, Осокорки, Позняки, Харківська), а також працює розвинена мережа автотранспорту. Є все, що потрібно для життя — школи, садочки, магазини, кафе, спортклуби, парки та озера — але зеленої зони часто замало, особливо за щільної забудови.

Головні мінуси району — це паркінги та транспорт. Хоч біля метро є понад 30 автостоянок, у години пік знайти місце важко. Дороги й метро переповнені, а індустріальна сумісність дає про себе знати — запахи іноді з’являються в повітрі.

Позняки у 2020-х роках

Цікаво знати

Перша письмова згадка про Позняки — 1571 рік.

У 1766 році в селі було лише 31 двір.

Раніше "Телеграф" писав, що назва району Теремки у Києві має цікаве походження. Воно пов’язане не з казками чи архітектурою, як можна було б подумати, а з конкретною історією радянських часів і проєктом "міста в місті".