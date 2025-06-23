Что скрывается под названием "Позняки"? История одного из густонаселенных районов Киева

Село превратили в город только в 1980-х годах

Сегодня Позняки – это высотки, торговые центры, метро и активная городская жизнь. Но еще сто лет назад здесь была обычная деревня с домами, озерами и полями.

Как появилось название "Позняки" и что скрывается за современными бетонными джунглями, рассказывает "Телеграф".

Что означает "Позняки"?

Есть несколько версий происхождения названия, и все по-своему интересны:

Самая популярная версия – от фамилии семьи Позняков. В XVII веке эти земли принадлежали Моисею и Леонтию Познякам. Один из них передал село митрополиту Петру Могиле, а тот Киево-Братскому монастырю.

Водная версия – когда-то через местность протекала река Позняковка. Она могла дать имя деревне.

– когда-то через местность протекала река Позняковка. Она могла дать имя деревне. Народная легенда — будто название происходит от слова "поздняк" — то, что вызревает поздно. Мол, и деревня была "поздней" по сравнению с другими.

Позняки, картина Анатолия Нечая, начало 1920-х

Уютная деревня с озерами

В древности Позняки – это не о многоэтажках. Здесь были поля, сады, озера и простые деревенские избы. Люди выращивали урожай, ловили рыбу и жили спокойной жизнью. В 1920-х годах поселения разделили на Старые и Новые Позняки. Село было небольшое, но живописное.

Позняки до застройки

Как все изменилось

В 1980-х годах начали сносить старые дома и строить новый жилмассив. А в 1994 году открыли станцию метро "Позняки" — и район начал стремительно развиваться. Появлялись новые дома, дороги, магазины.

Строительство жилмассива Позняки

Позняки сегодня

Позняки — это большой и динамичный жилмассив на левом берегу Киева, который состоит из Западной и Восточной частей, застроенных с 1990-х до сегодняшнего дня как доступными, так и дорогими ЖК. Район активно обжит молодыми семьями, айтишниками и средним классом.

Здесь удобно: рядом четыре станции метро (Славутич, Осокорки, Позняки, Харьковская), а также работает развитая сеть автотранспорта. Есть все, что нужно для жизни – школы, садики, магазины, кафе, спортклубы, парки и озера – но зеленой зоны часто мало, особенно при плотной застройке.

Главные минусы района – это паркинги и транспорт. Хотя около метро есть более 30 автостоянок, в часы пик найти место трудно. Дороги и метро переполнены, а индустриальная совместимость дает о себе знать – запахи иногда появляются в воздухе.

Позняки в 2020-х годах

Интересно знать

Первое письменное упоминание о Позняках – 1571 год.

В 1766 году в деревне было всего 31 двор.

Ранее "Телеграф" писал, что название района Теремки в Киеве имеет интересное происхождение. Оно связано не со сказками или архитектурой, как можно было бы подумать, а с конкретной историей советских времен и проектом "города в городе".