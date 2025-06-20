Колись тут вирощували виноград? Як київський район Виноградар отримав свою назву

Перші багатоповерхівки тут з'явилися у 1970-х роках

Виноградар — один із наймолодших районів Києва, але з цікавою історією. Ще на початку XX століття тут не було ані багатоповерхівок, ані супермаркетів — тільки сади та городи.

"Телеграф" розповідає, чому київський район отримав таку назву.

Виноградники Бекаса

У 1907 році перський підданий Ісаак Іванович Бекас взяв в оренду землею на Вітряних горах (нині частина Виноградаря) для вирощування винограду. Він облаштував цілих 17 десятин, продав свій урожай через магазинчик на вул. Володимирській, 46, і привернув увагу містян — незабаром інші також засаджували виноград.

Цей приклад урбаністичного виноградарства дав назву місцевості — "Виноградар".

Мірорайон Виноградар у Києві

Колгоспи та розвиток

У 1932–1937 роках діяло господарство "Вітряні гори", де було 49 га під виноградником, і працювало понад 100 працівників.

З 1935 року діяв колгосп "Виноградар", який об’єднав навколишні виноградники. Втім, у 1957 році господарство закрили – почався занепад лозових насаджень.

Раніше на Виноградарі були сади і огороди

Житлова забудова

Між 1975 та 1987 роками на місці старих садів спорудили сучасний житловий масив — багатоповерхові будинки, проспекти Правда, Свободи та інші інфраструктурні об’єкти сформували образ сучасного Виноградаря.

Вулиця Порика на Виноградарі, 1983 рік

Виноградар сьогодні

Зараз Виноградар — це великий житловий масив у Подільському районі столиці. Мікрорайон межує з Пріоркою та Пуща-Водицею, і продовжує активно розвиватись. Тут багато зелених зон, новобудов, супермаркетів, кафе, дитсадків і шкіл.

Сьогодні на Виноградар будують метро. Однак процес затягнувся на роки. Ще у 2018–2019 роках столична влада обіцяла побудувати метро усього за 2–3 роки. Планували відкрити дві станції ("Мостицька" та "Проспект Правди") ще до кінця 2021 року. Однак будівництво стартувало формально навесні 2019‑го, а вже восени 2020‑го строки перенесли спершу на кінець 2022-го, потім — на 2023‑й. Зараз обіцяють побудувати метро до 2027 року.

Будівництво метро на Виноградар

Раніше "Телеграф" писав, чому Оболонь так називається. Історія київського району, який затоплювало щовесни.