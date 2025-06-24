Веселилися під пісні пропутінського Шнура. На Рівненщині спалахнув скандал у гуртожитку (відео)

Молодь підспівувала гучніше за музику

На Рівненщині в одному з гуртожитків вночі українці гучно слухали російську музику. Поліція вже займається цим випадком.

Про інцидент повідомили місцеві пабліки. "Телеграф" вирішив з'ясувати ситуацію, тому звернувся до поліції Рівненської області. Однак там наголосили, що займаються інцидентом, деталі події наразі не відомі.

"В гуртожитку Костопільського медичного коледжу є бажаючі бути "свободними" та "в пітірє піть" — йдеться у повідомленні.

На відео, яке також публікують у мережі чутно, як з гуртожитку дуже гучно лунає російська музика, зокрема російського виконавця Сергія Шнура, та ще гучніше підспівують люди. В коментарях користувачі обурені такою поведінкою молоді на четвертий рік повномасштабної війни з Росією.

Коментарі під відео з російською музикою

Коментарі під відео з російською музикою

Зауважимо, що цей випадок не перший з російською музикою в Україні. Так, до прикладу, навесні у Трускавці в готелі "Кардинал" люди гучно слухали російську музику. Тоді поліція приїхала на виклик та провела бесіду з порушниками. Було відкрито адміністративне провадження.

Додамо, що публічне виконання творів артистів, які є або були громадянами держави-агресора Росії, заборонене відповідно до частини другої статті 15 Закону "Про культуру".

Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині підлітки зняли відео, де співали російську пісню на тлі українського прапора. Інцидент стався у селищі Дніпровське Кам’янського району. У самому Кам’янському нерідко бувають потужні обстріли росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Київщині спалахнув мовний скандал. Адже місцевий активіст попросив компанію жінок вимкнути російську музику, але їм це не сподобалось.