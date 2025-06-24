У Києві є вулиця, названа на честь екзотичного фрукта: де вона знаходиться та чим відома (карта)

Поряд є ще "смачні" вулиці

У Подільському районі Києва є маленька вулиця з назвою Ананасна. Звучить як жарт, але така вулиця справді існує.

Ананаси тут не ростуть, але назва — справжня родзинка. "Телеграф" розповідає про київську "екзотичну" вулицю.

Чому вулиця так називається

У цьому районі багато "смачних" назв. Тут поруч Сунична, Малинова, Абрикосова, Смородинова навіть і Кизилова. Це колишній дачний масив, де кожна вулиця – як частина фруктового салату. Ананасна — одна з найдивніших, але точно не нудна.

Вулиця Ананасна на карті

Де вона знаходиться

Ананасна розташована в Подільському районі, між вулицею Івана Виговського та Стеценка. Це — приватний сектор, колись тут були садові товариства Будівельник" і "Труд". Зараз це спокійне місце з приватними будиночками, парканами та тихими затишними подвір’ями.

Як дістатися

Найзручніше — доїхати до метро "Нивки", а далі маршруткою або автобусом до вулиці Івана Виговського. А там — кілька хвилин пішки.

Автобуси: 14, 32, 47, 90, 166 зупиняються на зупинці "Сади" – близько 8 хвилин пішки до Ананасної.

Тролейбуси: 16, 36, 5Д зупиняються на "Вул. Сирецька" – приблизно 6 хвилин пішки до місця.

Маршрутки: 182, 223, 439, 455 також зупиняються на "Вул. Сирецька" (6 хв) та "Проїзд Сирецький" (7 хв).

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться озеро Вербне та чим воно унікальне. Його довжина — трохи більше кілометра, глибина — до 20 метрів, а вода настільки чиста, що сюди ще з радянських часів приїжджали купатися з усього Києва.