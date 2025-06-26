У Києві є дуже "солодкий" провулок: як він отримав незвичайну назву та що там знаходиться

Поряд є ще й медові назви

У Києві є провулок із назвою, яка одразу викликає усмішку — Солодкий. Звучить так, ніби це місце для життя казкових пасічників або героїв дитячої книжки.

Насправді ж це реальний провулок у Дарницькому районі столиці, який з’явився після перейменування радянських топонімів. Детальніше розповідає "Телеграф".

Де знаходиться

Солодкий провулок — це невеликий, приблизно 320 м довгий провулок у Дарницькому районі, у мікрорайоні Бортничі. Він простягається між вулицею Євгена Харченка та Хвойною вулицею.

Забудова провулка — садибна, малоповерхова. Це типова приватна забудова околиць столиці, де переважають приватні будинки з невеликими дворами. Тут немає великих магазинів чи промислових об'єктів.

Чому "Солодкий"?

До 2015 року називався 1‑й провулок Комінтерну. У жовтні того ж року отримав "солодку" назву в рамцях реформи перейменувань — став провулком Солодким.

Причина проста: цей район пов’язаний із бджолярством. "Бортничі" — назва місцевості, що походить від давнього лісового бджільництва (борть — дупла, де жили дикі бджоли).

Саме тому місцеві вулиці отримали назви, пов’язані із бджолами й медом. Тож з’явилися оригінальні назви: провулок Бджолиний, Прополісний, Гречаний, Акацієвий, Вересковий, Запашний, Щасливий, Радісний та інші.

Солодкий провулок на карті

Як дістатися

Щоб доїхати до Солодкого провулка в Києві, скористайтеся наступними маршрутами громадським транспортом:

Автобус №104 курсує від мікрорайону Бортничі до станції метро "Харківська". Зупинка "Вул. Автотранспортна" знаходиться за 4 хвилини пішки від провулка.

курсує від мікрорайону Бортничі до станції метро "Харківська". Зупинка "Вул. Автотранспортна" знаходиться за 4 хвилини пішки від провулка. Маршрутки №529, 753, 324П зупиняються на тій самій зупинці "Вул. Автотранспортна".

Провулок Солодкий розташований між вулицею Євгенія Харченка та Хвойною вулицею. Від зупинки "Вул. Автотранспортна" до провулка — близько 4 хвилин пішки.

Для точного розташування використовуйте GPS-координати: 50.3760306, 30.7074083.

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