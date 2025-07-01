Постійні штурми та обстріли. Як люди зараз живуть у прифронтовому Покровську

У місті і досі проживає майже 2 тисячі людей

Покровськ вже тривалий час вважається однією з головних цілей окупантів, однак за понад рік зухвалих штурмів їм так і не вдалось наблизитись до нього. У цьому місті і досі залишаються люди, які кожен день проживають під канонадою обстрілів та страхом.

"Телеграф" розповість та покаже, як зараз виглядає Покровськ, як там живуть люди. Зауважимо, що у місті вже майже рік триває обов'язкова евакуація населення, але деякі мешканці так і не виїхали.

Як виглядає Покровськ зараз

Це місто було одним з найважливіших залізничних сполучень ще до початку повномасштабної війни. І з 2022 року його періодично обстрілювали росіяни, однак вже понад рік місто атакують щодня. Більшість будівель, багатоповерхівок та житлових будинків перетворились на груди каменю та попелище. У місті зруйновані майже усі заклади освіти, лікарні та навіть два мости.

Покровськ взимку 2025

Покровськ, фото Ян Доброносов

Ще влітку 2024 року окупанти підірвали мости, які з'єднували Покровськ з сусідніми містами, але об'їзні шляхи залишились. У мережі майже щодня з'являються свіжі фото міста, яке дедалі більше нагадує руїни і фото з підручників історії про Другу світову. Кожен день у Покровську лунають вибухи — окупанти б'ють артилерією, дронами та бомбами.

Як живуть люди у Покровську

Попри чисельні обстріли та загрозу прориву у місто, тут все одно залишаються люди. Вони щодня живуть з вибухами, які лунають і вдень, і вночі. За останніми даними, на кінець травня — початок червня 2025 року в Покровську залишилось приблизно 1 800–1 900 людей. Ще у лютому 2025 року ця цифра сягала майже 7 тисяч осіб.

Наслідки удару по Покровську

Покровськ зараз і літом 2024

Люди, які і досі залишились у прифронтовому місті, живуть без світла, газу та водопостачання. Воду вони набирають у свердловинах та отримують від волонтерів, які доволі часто приїздять. Також у місті і досі є ринки та невеликі магазинчики, які продають продукти та усі потрібні речі. Тут же мешканці мають змогу зарядити мобільні телефони, щоправда, зв'язку у деяких районах Покровська взагалі немає.

До слова, нещодавно у мережі показали відео, як військовому вдалось купити у Покровську каву. Чоловік був неабияк здивований такій розкоші у прифронтовому регіоні. Зауважимо, що Покровськ в понад 2 км від лінії зіткнення.

Відстань Покровська до фронту

Саме така близька відстань до ворога і перетворює місто у руїни. Центр міста зруйнований майже вщент, як і район Лазурний, що вважається найвіддаленішим від центру. Попри це волонтери продовжують приїздити у Покровськ та привозити людям їжу, воду, ліки, корм для тварин.

Покровськ після обстрілу

Зруйнований будинок у Покровську

Покровськ зараз

Чому Покровськ важливий для окупантів

На думку багатьох експертів, захоплення Покровська має не тільки стратегічне значення, особливо враховуючи те, що бої за нього точаться понад рік. Покровськ — же місто з залізничним вузлом, яке мало сполучення з Павлоградом та Дніпропетровською областю. Окупація його дасть змогу росіянам закріпити свої позиції та остаточно взяти під контроль так звану "дорогу життя" Покровськ-Костянтинівка.

Траса Покровськ-Костянтинівка

Окрім того захоплення міста відкриє росіянам можливість піти на Костянтинівку та Слов'янськ. Але Сили оборони тримають натиск окупантів, зриваючи їхні плани вже майже рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз живе прифронтовий Мирноград, який розташований поряд с Покровськом.