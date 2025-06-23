Росіяни могли атакувати Київ непростими ракетами: генерал розповів, чи стане балістика ще небезпечнішою

Ці ракети зможуть легше обходити ППО, вважає ексглава СЗР

Росія для ударів по Києву могла використати вдосконалені балістичні ракети. При цьому модернізації піддаються не лише "Іскандери" російського виробництва, а й ракети, які окупантам передала КНДР.

Про це "Телеграфу" розповів колишній голова СЗР, генерал Микола Маломуж. За його словами, у нових ракетах оновили системи обману систем ППО.

"Вони працювали над цим в останні місяці і ми вже знаємо, що ці випробування були. Сьогодні проводиться експертиза в питаннях встановлення, чи це були російські модернізовані ракети. І є попередня інформація, що можливо деякі корейського виробництва теж були модернізовані", — сказав він.

За його словами, північнокорейські ракети показали свою неефективність раніше і насамперед це стосувалося їхньої точності. Маломуж зазначає, що ракети КНДР досягали цілі десь у 80% випадків.

"Росія та Корея провели модернізацію і знову постачають вже ці ракети. І один із варіантів те, що дійсно по Києву била саме ця ракета", — додав він.

Як повідомлялося раніше, росіяни вдосконалили не лише ракети, а й "шахеди". Частина з них тепер несе боєголовку, начинену запальною сумішшю.