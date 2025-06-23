Росіяни могли атакувати Київ непростими ракетами: генерал розповів, чи стане балістика ще небезпечнішою
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Ці ракети зможуть легше обходити ППО, вважає ексглава СЗР
Росія для ударів по Києву могла використати вдосконалені балістичні ракети. При цьому модернізації піддаються не лише "Іскандери" російського виробництва, а й ракети, які окупантам передала КНДР.
Про це "Телеграфу" розповів колишній голова СЗР, генерал Микола Маломуж. За його словами, у нових ракетах оновили системи обману систем ППО.
"Вони працювали над цим в останні місяці і ми вже знаємо, що ці випробування були. Сьогодні проводиться експертиза в питаннях встановлення, чи це були російські модернізовані ракети. І є попередня інформація, що можливо деякі корейського виробництва теж були модернізовані", — сказав він.
За його словами, північнокорейські ракети показали свою неефективність раніше і насамперед це стосувалося їхньої точності. Маломуж зазначає, що ракети КНДР досягали цілі десь у 80% випадків.
"Росія та Корея провели модернізацію і знову постачають вже ці ракети. І один із варіантів те, що дійсно по Києву била саме ця ракета", — додав він.
Як повідомлялося раніше, росіяни вдосконалили не лише ракети, а й "шахеди". Частина з них тепер несе боєголовку, начинену запальною сумішшю.