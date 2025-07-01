Стрілку, який напав у Києві на відому волонтерку, може загрожувати чималий термін

У коментарях небайдужий експерт висловив свою точку зору з юридичного боку

Керівниця інструкторського відділу в фонді "Повернись живим" Вікторія Дворецька поділилася моторошною історією про те, як 30 червня під час вечірньої прогулянки з дитиною стала свідком стрілянини неподалік ринку "Виноградар" у Києві. За її словами, невідомий на велосипеді вистрелив із пневматичного пістолета по їхній машині, де в автокріслі перебував її син.

Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook. "Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку", — розповіла пані Вікторія.

Вікторія Дворецька та її син, які стали свідками стрілянини в Києві

Вона додала, що дірка від кулі була всього за 15 сантиметрів від скла, за яким сиділа дитина, і це змусило її по-іншому подивитися на проблему вільного доступу до пневматичної зброї.

Отвір від кулі

Отвір від кулі

Жінка викликала поліцію й правоохоронці оперативно відреагували — криміналісти прибули на місце події, опитали свідків і переглянули записи з камер відеоспостереження.

За даними свідкині, це сталося на проспекті Свободи.

Локація місця, де стався злочин

Вікторія Дворецька звернула увагу, що за нинішнім законодавством подібний інцидент кваліфікують як дрібне хуліганство, за що передбачено лише адміністративний штраф.

У коментарях під її дописом юридично освічений користувач Леонід Хмельков детально роз'яснив можливу відповідальність у таких випадках: "У ситуації, яку Ви описали — постріл із пістолета Флобера по автомобілю, у якому перебували мати з дитиною, — йдеться про вкрай серйозний злочин, навіть якщо ніхто фізично не постраждав", — пояснив експерт. За його словами, оцінка залежить від кількох чинників, проте основні варіанти можна поділити так:

Замах на умисне вбивство (ст. 15 ч.1 + ст. 115 КК України) — 10-15 років або довічне ув’язнення.

Хуліганство із застосуванням зброї (ст. 296 ч. 4) — 3–7 років позбавлення волі.

Умисне пошкодження майна з небезпекою для життя (ст. 194 ч. 2) — 3-10 років ув’язнення.

Незаконне поводження зі зброєю (ст. 263) — до 7 років позбавлення волі.

Керівниця інструкторського відділу фонду "Повернись живим" наголосила, що сама є власницею зареєстрованої зброї та підтримує законний обіг, але турбується через легкість доступу до пневматичних пістолетів, які можна купити в інтернеті, зокрема навіть на популярних маркетплейсах. "Навіщо зброя, яку може купити кожна мавпа і відчувати себе гангстером? Зброя, яка може вистрілити у вас чи дітей просто на вулиці", — написала вона.

Зазначимо, що наразі поліція Києва не коментувала інцидент на проспекті Свободи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній зі шкіл Львова діти принесли пістолет і стріляли з пневматичної зброї по своїх однокласниках.