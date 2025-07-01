Стрілку, який напав у Києві на відому волонтерку, може загрожувати чималий термін
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У коментарях небайдужий експерт висловив свою точку зору з юридичного боку
Керівниця інструкторського відділу в фонді "Повернись живим" Вікторія Дворецька поділилася моторошною історією про те, як 30 червня під час вечірньої прогулянки з дитиною стала свідком стрілянини неподалік ринку "Виноградар" у Києві. За її словами, невідомий на велосипеді вистрелив із пневматичного пістолета по їхній машині, де в автокріслі перебував її син.
Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook. "Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку", — розповіла пані Вікторія.
Вона додала, що дірка від кулі була всього за 15 сантиметрів від скла, за яким сиділа дитина, і це змусило її по-іншому подивитися на проблему вільного доступу до пневматичної зброї.
Жінка викликала поліцію й правоохоронці оперативно відреагували — криміналісти прибули на місце події, опитали свідків і переглянули записи з камер відеоспостереження.
За даними свідкині, це сталося на проспекті Свободи.
Вікторія Дворецька звернула увагу, що за нинішнім законодавством подібний інцидент кваліфікують як дрібне хуліганство, за що передбачено лише адміністративний штраф.
У коментарях під її дописом юридично освічений користувач Леонід Хмельков детально роз'яснив можливу відповідальність у таких випадках: "У ситуації, яку Ви описали — постріл із пістолета Флобера по автомобілю, у якому перебували мати з дитиною, — йдеться про вкрай серйозний злочин, навіть якщо ніхто фізично не постраждав", — пояснив експерт. За його словами, оцінка залежить від кількох чинників, проте основні варіанти можна поділити так:
- Замах на умисне вбивство (ст. 15 ч.1 + ст. 115 КК України) — 10-15 років або довічне ув’язнення.
- Хуліганство із застосуванням зброї (ст. 296 ч. 4) — 3–7 років позбавлення волі.
- Умисне пошкодження майна з небезпекою для життя (ст. 194 ч. 2) — 3-10 років ув’язнення.
- Незаконне поводження зі зброєю (ст. 263) — до 7 років позбавлення волі.
Керівниця інструкторського відділу фонду "Повернись живим" наголосила, що сама є власницею зареєстрованої зброї та підтримує законний обіг, але турбується через легкість доступу до пневматичних пістолетів, які можна купити в інтернеті, зокрема навіть на популярних маркетплейсах. "Навіщо зброя, яку може купити кожна мавпа і відчувати себе гангстером? Зброя, яка може вистрілити у вас чи дітей просто на вулиці", — написала вона.
Зазначимо, що наразі поліція Києва не коментувала інцидент на проспекті Свободи.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній зі шкіл Львова діти принесли пістолет і стріляли з пневматичної зброї по своїх однокласниках.