Чоловік влаштував стрілянину в Криму, бо сусіди заблокували його в чаті: деталі курйозу
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Поліція затримала стрілка
У тимчасово окупованому Севастополі стався інцидент через побутовий конфлікт між сусідами. Чоловік потрощив кілька легкових автомобілів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на очевидців. За інформацією місцевих мешканців, чоловік на ім'я Олександр зі Столєтовського району помстився сусідам після сварки в житловому комплексі.
Конфлікт виник через те, що сусіди звернули увагу на дивну поведінку чоловіка. Спочатку він розкидав у чаті будинку фотографії без пояснень та хвалився банківськими рахунками.
Після того, як його виключили з групового чату мешканців будинку, чоловік образився та вирішив помститися. Він зі зброєю розбив скло в декількох автомобілях, серед яких були "Ніссан", "Фольксваген" та "Хонда".
На фотографіях з місця інциденту видно значні пошкодження: розбиті бічні та лобові вікна автомобілів. Поліція окупаційної влади заявляє, що розслідує інцидент.
Інцидент з пошкодженням автомобілів у тимчасово окупованому Севастополі набув продовження — для затримання винуватця довелося залучати спецпідрозділи.
Такі сцени стали звичним явищем в окупованому Криму, де навіть побутові сварки між сусідами вирішуються із залученням озброєних силовиків.
Конфлікт у житловому комплексі Севастополя завершився затриманням винуватця.
На кадрах з місця події видно, як співробітники окупаційної поліції супроводжують затриманого до службового автомобіля. Чоловіка ведуть у наручниках серед групи правоохоронців.
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