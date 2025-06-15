Чоловік влаштував стрілянину в Криму, бо сусіди заблокували його в чаті: деталі курйозу

Поліція затримала стрілка

У тимчасово окупованому Севастополі стався інцидент через побутовий конфлікт між сусідами. Чоловік потрощив кілька легкових автомобілів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на очевидців. За інформацією місцевих мешканців, чоловік на ім'я Олександр зі Столєтовського району помстився сусідам після сварки в житловому комплексі.

Конфлікт виник через те, що сусіди звернули увагу на дивну поведінку чоловіка. Спочатку він розкидав у чаті будинку фотографії без пояснень та хвалився банківськими рахунками.

Після того, як його виключили з групового чату мешканців будинку, чоловік образився та вирішив помститися. Він зі зброєю розбив скло в декількох автомобілях, серед яких були "Ніссан", "Фольксваген" та "Хонда".

У Севастополі чоловік потрощив автівки сусідів

дірка у склі автівки, яку потрощив чоловік у Севастополі

Чоловік стріляв з гвинтівки у Севастополі

На фотографіях з місця інциденту видно значні пошкодження: розбиті бічні та лобові вікна автомобілів. Поліція окупаційної влади заявляє, що розслідує інцидент.

Інцидент з пошкодженням автомобілів у тимчасово окупованому Севастополі набув продовження — для затримання винуватця довелося залучати спецпідрозділи.

Такі сцени стали звичним явищем в окупованому Криму, де навіть побутові сварки між сусідами вирішуються із залученням озброєних силовиків.

Конфлікт у житловому комплексі Севастополя завершився затриманням винуватця.

На кадрах з місця події видно, як співробітники окупаційної поліції супроводжують затриманого до службового автомобіля. Чоловіка ведуть у наручниках серед групи правоохоронців.

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