Стрелку, напавшему в Киеве на известную волонтерку, может грозить немалый срок

В комментариях неравнодушный эксперт высказал свою точку зрения с юридической стороны

Руководитель инструкторского отдела в фонде "Вернись живым" Виктория Дворецкая поделилась жуткой историей о том, как 30 июня во время вечерней прогулки с ребенком стала свидетелем стрельбы недалеко от рынка "Виноградарь" в Киеве. По ее словам, неизвестный на велосипеде выстрелил из пневматического пистолета по их машине, где в автокресле находился ее сын.

Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook. "Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка", — рассказала Виктория.

Виктория Дворецкая и ее сын, ставшие свидетелями стрельбы в Киеве

Она добавила, что дыра от пули была всего в 15 сантиметрах от стекла, за которым сидел ребенок, и это заставило его по-другому посмотреть на проблему свободного доступа к пневматическому оружию.

Отверстие от пули

Отверстие от пули

Женщина вызвала полицию и правоохранители оперативно отреагировали – криминалисты прибыли на место происшествия, опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

По данным волонтера, это произошло на проспекте Свободы.

Локация места, где произошло преступление

Виктория Дворецкая обратила внимание, что по нынешнему законодательству подобный инцидент квалифицируется как мелкое хулиганство, за что предусмотрен лишь административный штраф.

В комментариях под ее постом юридически образованный пользователь Леонид Хмельков подробно разъяснил возможную ответственность в следующих случаях: "В ситуации, которую Вы описали — выстрел из пистолета Флобера по автомобилю, в котором находились мать с ребенком, — речь идет о крайне серьезном преступлении, даже если никто физически не пострадал", — сказал эксперт. По его словам, оценка зависит от нескольких факторов, однако основные варианты можно разделить следующим образом:

Покушение на умышленное убийство (ст. 15 ч.1 + ст. 115 УК Украины) – 10-15 лет или пожизненное заключение.

Хулиганство с применением оружия (ст. 296 ч. 4) — 3-7 лет лишения свободы.

Умышленное повреждение имущества с опасностью для жизни (ст. 194 ч. 2) – 3-10 лет заключения.

Незаконное обращение с оружием (ст. 263) – до 7 лет лишения свободы.

Руководитель инструкторского отдела фонда "Вернись живым" отметила, что сама является обладательницей зарегистрированного оружия и поддерживает законный оборот, но беспокоится из-за легкости доступа к пневматическим пистолетам, которые можно купить в интернете, в том числе даже на популярных маркетплейсах. "Зачем оружие, которое может купить каждая обезьяна и чувствовать себя гангстером? Оружие, которое может выстрелить в вас или детей прямо на улице", — написала она.

Отметим, что пока полиция Киева не комментировала инцидент на проспекте Свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одной из школ Львова дети принесли пистолет и стреляли из пневматического оружия по своим одноклассникам.