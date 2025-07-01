Стрелку, напавшему в Киеве на известную волонтерку, может грозить немалый срок
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В комментариях неравнодушный эксперт высказал свою точку зрения с юридической стороны
Руководитель инструкторского отдела в фонде "Вернись живым" Виктория Дворецкая поделилась жуткой историей о том, как 30 июня во время вечерней прогулки с ребенком стала свидетелем стрельбы недалеко от рынка "Виноградарь" в Киеве. По ее словам, неизвестный на велосипеде выстрелил из пневматического пистолета по их машине, где в автокресле находился ее сын.
Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook. "Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка", — рассказала Виктория.
Она добавила, что дыра от пули была всего в 15 сантиметрах от стекла, за которым сидел ребенок, и это заставило его по-другому посмотреть на проблему свободного доступа к пневматическому оружию.
Женщина вызвала полицию и правоохранители оперативно отреагировали – криминалисты прибыли на место происшествия, опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
По данным волонтера, это произошло на проспекте Свободы.
Виктория Дворецкая обратила внимание, что по нынешнему законодательству подобный инцидент квалифицируется как мелкое хулиганство, за что предусмотрен лишь административный штраф.
В комментариях под ее постом юридически образованный пользователь Леонид Хмельков подробно разъяснил возможную ответственность в следующих случаях: "В ситуации, которую Вы описали — выстрел из пистолета Флобера по автомобилю, в котором находились мать с ребенком, — речь идет о крайне серьезном преступлении, даже если никто физически не пострадал", — сказал эксперт. По его словам, оценка зависит от нескольких факторов, однако основные варианты можно разделить следующим образом:
- Покушение на умышленное убийство (ст. 15 ч.1 + ст. 115 УК Украины) – 10-15 лет или пожизненное заключение.
- Хулиганство с применением оружия (ст. 296 ч. 4) — 3-7 лет лишения свободы.
- Умышленное повреждение имущества с опасностью для жизни (ст. 194 ч. 2) – 3-10 лет заключения.
- Незаконное обращение с оружием (ст. 263) – до 7 лет лишения свободы.
Руководитель инструкторского отдела фонда "Вернись живым" отметила, что сама является обладательницей зарегистрированного оружия и поддерживает законный оборот, но беспокоится из-за легкости доступа к пневматическим пистолетам, которые можно купить в интернете, в том числе даже на популярных маркетплейсах. "Зачем оружие, которое может купить каждая обезьяна и чувствовать себя гангстером? Оружие, которое может выстрелить в вас или детей прямо на улице", — написала она.
Отметим, что пока полиция Киева не комментировала инцидент на проспекте Свободы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в одной из школ Львова дети принесли пистолет и стреляли из пневматического оружия по своим одноклассникам.