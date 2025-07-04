Потяги запізнюються, деякі вулиці перекриті. У Києві після атаки транспортний колапс (карти)

"Телеграф" розповість, що відбувається на дорогах

Атака на Київ в ніч на 4 липня стала наймасштабнішою. Росіяни били по столиці дронами та балістичними ракетами, внаслідок цього постраждала залізнична інфраструктура. Є затримки у відправленні потягів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Там повідомили, що станом на 7:30 тривають роботи по відновленню колії в столиці, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.

Наслідки атаки по залізниці

"Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин", — пояснили в компанії.

Відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою, перепрошуємо в пасажирів і уважно слідкуємо за кожним рейсом. Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків — Львів із затримкою +4:36.

Реакція киян

Більшість людей з розумінням віднеслись до ситуації на залізниці, подякували працівникам компанії. Проте знайшлись і ті, хто пише про транспортний колапс. Люди пишуть, що електрички відправляються швидко, хтось додав про неможливість купити квитки.

Електрички їдуть із затримками

У Києві на кільцевій електричці потяги їдуть з великими затримками через нічну атаку РФ. Відео із переповненими вагонами показали кореспонденти КИЇВ24.

Яка ситуація з громадським транспортом

У КМДА повідомили, що унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий

Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований.

Тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що рух транспорту перекритий:

вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);

проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською.

вулицею Пост Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою).

проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста);

вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса).

вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).

Що передувало

Цієї ночі росіяни масовано вдарили по Києву ракетами та дронами. У шести районах столиці зафіксували наслідки атаки.

Також після ворожої атаки у Києві значно погіршилася якість повітря, рівень — забруднення — високий.

Всього РФ запустила по Україні вночі 539 дронів та 11 ракет — балістику, крилаті ракети та "Кинджал".

Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії. За його словами, це однин із найбільш масштабних повітряних ударів по Україні. Під обстрілом був Київ та ще п'ять областей. Глава держави зазначив, що станом на 9:40 ще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після російського удару.