Поезда опаздывают, некоторые улицы перекрыты. В Киеве после атаки транспортный коллапс (карты)

"Телеграф" расскажет, что происходит на дорогах

Атака на Киев в ночь на 4 июля стала самой масштабной. Россияне били по столице дронами и баллистическими ракетами, в результате чего пострадала железнодорожная инфраструктура. Есть задержки в отправлении поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Там сообщили, что по состоянию на 7:30 продолжаются работы по восстановлению колеи в столице, частично уже подали напряжение, поезда фастовского направления поехали своим привычным ходом.

Последствия атаки по железной дороге

"Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Святошино", — объяснили в компании.

Отправка поездов из Киева происходит с задержкой, извиняемся перед пассажирами и внимательно следим за каждым рейсом. С начальной станции отправлен №705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28, №1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и №21/103 Краматорск, Харьков — Львов с задержкой +4:36.

Реакция киевлян

Большинство людей с пониманием отнеслись к ситуации на железной дороге, поблагодарили сотрудников компании. Однако нашлись и те, кто пишет о транспортном коллапсе. Люди пишут, что электрички отправляются быстро, кто-то добавил о невозможности купить билеты.

Электрички уезжают с задержками

В Киеве на кольцевой электричке поезда едут с большими задержками из-за ночной атаки РФ. Видео с переполненными вагонами показали корреспонденты КИЕВ24.

Какая ситуация с общественным транспортом

В КГГА сообщили, что в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадному частично перекрыт

Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано.

Троллейбусы №27 курсируют к Индустриальному мосту.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что движение транспорта перекрыто:

улицей Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

улицей Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

проспектом Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);

проспектом Отрадным (от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост Волынской).

улицей Пост Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой).

проспектом Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города);

улицей Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспект Леся Курбаса).

улицей Жмеринской (от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской).

Что предшествовало

Этой ночью россияне массированно ударили по Киеву ракетами и дронами. В шести районах столицы зафиксировали последствия атаки.

Также после вражеской атаки в Киеве значительно ухудшилось качество воздуха, уровень загрязнения высок.

Всего РФ запустила по Украине ночью 539 дронов и 11 ракет — баллистику, крылатые ракеты и "Кинжал".

Владимир Зеленский отреагировал на атаку России. По его словам, это один из самых масштабных воздушных ударов по Украине. Под обстрелом был Киев и еще пять областей.