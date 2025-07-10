Липнева спека омине не всю Україну: де й коли буде прохолодно

Деякі українці будуть насолоджуватися прохолодою

У другій половині липня в Україні очікується переважно тепла погода з локальними спалахами спеки на півдні, у центральних та східних регіонах. Температурні умови варіюватимуться від комфортних до дуже спекотних, що вимагає уваги до захисту від перегріву.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Пекельна спека, посуха і грози. Погода "розділить" Україну найближчим часом".

Із 16 по 20 липня на півдні очікується значне підвищення температури повітря — денні показники сягатимуть від +32 до +38°С.

Окрім південних областей, подібні погодні умови прогнозуються також у деяких районах центральної та східної частини країни, де температура повітря вдень також підніметься до +32…+38 °С.

У інших регіонах літо буде теплим, але спека не така інтенсивна. Максимальна денна температура коливатиметься в межах +26…+32 градусів, що робить погоду більш комфортною для повсякденних справ і прогулянок. Вночі температура опускатиметься до +16…+21 °С.

Ці 4 дні українці будуть насолоджуватися теплом, але без надмірної спеки, тоді як південні області перебуватимуть під впливом активного сонячного нагріву. Тож заплануйте невелику відпустку на природі, поки погода цьому сприятиме.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші дні липня засвідчили: цього року в Україні варто чекати нових температурних рекордів. Водночас разом із сильною спекою можуть приходити потужні грози.