Навіть і вітерець не ворухне. Чи триматиметься спека у Києві надалі
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Менше +29 градусів вдень не очікується
Погода найближчими днями у Києві очікується трошки хмарною, але спекотною. Температура триматиметься біля +30 градусів.
Сила вітрів тим часом не перевищить помірних 7 м/с, як повідомили у Meteofor. Хоча у Sinoptik кажуть, що вітри не розгуляються вище легких 3 м/с.
Понеділок, 14 липня:
- Sinoptik обіцяє вдень максимум до +30 градусів, а вночі — мінімум 19 теплих градусів, переважно ясно з незначною хмарністю. Сила вітру не перевищить тихих 1 м/с;
- Meteofor також передбачає +30°C вдень, а ввечері температура зафіксується біля + 19 градусів. Місцями плаватимуть хмари. Максимальна сила вітру буде не більше слабких 4 м/с.
Вівторок, 15 липня:
- Sinoptik прогнозує максимум +29°C, мінімум +21°C, знову ж таки — часткова хмарність. Вітри будуть трохи сильнішими — легкими 3 м/с;
- Meteofor уточнює:
- Вдень — до +30 градусів, вночі — 20 теплих градусів.
- На небі буде трошки хмар;
- Вітер помірний — до 6-7 м/с.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека дасть Києву трохи перепочити, але пізніше містян чекатиме інша напасть.