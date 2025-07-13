Навіть і вітерець не ворухне. Чи триматиметься спека у Києві надалі

Менше +29 градусів вдень не очікується

Погода найближчими днями у Києві очікується трошки хмарною, але спекотною. Температура триматиметься біля +30 градусів.

Сила вітрів тим часом не перевищить помірних 7 м/с, як повідомили у Meteofor. Хоча у Sinoptik кажуть, що вітри не розгуляються вище легких 3 м/с.

Понеділок, 14 липня:

Sinoptik обіцяє вдень максимум до +30 градусів, а вночі — мінімум 19 теплих градусів, переважно ясно з незначною хмарністю. Сила вітру не перевищить тихих 1 м/с;

обіцяє вдень максимум до +30 градусів, а вночі — мінімум 19 теплих градусів, переважно ясно з незначною хмарністю. Сила вітру не перевищить тихих 1 м/с; Meteofor також передбачає +30°C вдень, а ввечері температура зафіксується біля + 19 градусів. Місцями плаватимуть хмари. Максимальна сила вітру буде не більше слабких 4 м/с.

Вівторок, 15 липня:

Sinoptik прогнозує максимум +29°C, мінімум +21°C, знову ж таки — часткова хмарність. Вітри будуть трохи сильнішими — легкими 3 м/с;

прогнозує максимум +29°C, мінімум +21°C, знову ж таки — часткова хмарність. Вітри будуть трохи сильнішими — легкими 3 м/с; Meteofor уточнює:

уточнює: Вдень — до +30 градусів, вночі — 20 теплих градусів.

На небі буде трошки хмар;

Вітер помірний — до 6-7 м/с.

Чи буде дощити у Києві

Як розігріється місто

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека дасть Києву трохи перепочити, але пізніше містян чекатиме інша напасть.